Fortuna Sittard taraftarı, takımın sahibi olan Acun Ilıcalı hakkında ne düşünüyor?

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, önceki yıllarda 2. ligin dibine demir atan bir takımken 2017-18 sezonunda büyük bir çıkış yakaladı. Ligi ikinci sırada bitirmesine rağmen Ajax II'nin üst lige çıkamaması nedeniyle Fortuna Sittard doğrudan Eredivisie'nin yolunu tuttu. Üstelik Hollanda ekibi bu başarıyı çok düşük bir bütçeyle gerçekleştirdi.

Fortuna Sittard 2020 yazında Türkiye'de gündem oldu. Acun Ilıcalı kulübü satın aldığını açıkladı. Ilıcalı yönetimindeki Fortuna Sittard yeni sahipleriyle yükselişini sürdürdü. Eredivisie'deki ilk sezonlarda üst üste küme düşme tehlikesi yaşayan takım bu sezon durumu tersine çevirdi. Seri galibiyetlerin ardından Fortuna Sittard ligin güvenli bölgesinde yerini aldı.

Acun Ilıcalı'ya güveniyor

Peki Fortuna Sittard'ın bu değişimi ve yükselişinde taraftarlar ne düşünüyor? Ünlü bir Türk iş insanı tarafından satın alınan bir kulübün Hollanda'daki bilinirliği ne kadar? Acun Ilıcalı yönetimine güveniyorlar mı? Acun Ilıcalı ismi onlar için ne ifade ediyor?

Goal Türkiye’ye konuşan bir Fortuna Sittard taraftarı, kulübün durumunu taraftar gözüyle anlatıyor...

Fortuna Sittard'ı yakında tanıyan Puk de Haas, Işıtan Gün'ün kulübü satın almasından bu yana yaşananları anlattı. Puk'a göre Fortuna Sittard taraftarları Acun Ilıcalı'ya güveniyor.

"Işıtan Gün'ü uzun zamandır zaten tanıyorduk. Bu yüzden Fortuna'ya bir Türk'ün daha gelmesi şaşırtıcı değildi. Başlarda Acun Ilıcalı hakkında çok şey bilmiyorduk. Ancak kulübün gelişimi için daha fazlasını yapacağından emindik ve hepimiz mutluyduk. Evet, Fortuna Sittard taraftarları mutluydu ama diğer takım taraftarları, kulüp yabancılar tarafından yönetildiği için bize gülüyorlar. Fakat bu duruma alıştık...''

"Türkiye'de ünlü ve başarılı"

Puk, Acun Ilıcalı'nın kulübün özgünlüğünü korumasına izin verdiğinden bahsederek bu misyonunun başarılı olduğunu dile getirdi.

''Kulüp için şu an değişen en net şey oyunculara harcanan bütçe. Geri kalan şeyler perde arkasında. Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ın büyüyüp daha iyi bir kulübe dönüşmesine izin veren bir misyonu var ve başarılı görünüyor. Acun Ilıcalı'nın kişisel olarak başarılı olmayı amaçladığı için Fortuna Sittard'ı aldığını düşünüyoruz. Yaptığı işlerle Türkiye'de zaten ünlü ve başarılı. Sanırım yeni bir şeyler denemek ve ufkunu genişletmek istiyor. Öyle de olsa sevdiği şeyi yapıyor.''