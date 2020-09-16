Forttuna Sittard'ın ortaklarından Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'den futbolcu kiralayabilirim

Forttuna Sittard'ın ortaklarından biri olan Acun Ilıcalı, Haber Global'e katıldığı programda transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye olan sevgisinden bahseden Ilıcalı, "Fenerbahçe benden ne isterse yapmaya hazırım" dedi.

"Fenerbahçe benim için gönlümde çok farklı bir yerde. Kulübe faydalı bir yerde olacaksam mutlaka orada olurum" diyen Ilıcalı, "Fenerbahçe önemli bir futbolcumuzu isterse mutlaka önceliğini onlara veririm. Fenerbahçe'den futbolcu da kiralayabilirim. Zajc'ı alternatif olmasa kiralayacaktık, satın da alabilirdik. Aslında amacımız destek olmak diyebilirim" diye konuştu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Benim sunucu olduğum bir yayın Beşiktaş için doğru olmazdı. 'Acun, Beşiktaş'a yardım topluyor' olmaması lazım. Beşiktaş büyük ve güçlü bir camia. O geceye baktığımda bir yanda Hülya Avşar, diğer tarafta Yılmaz Erdoğan vardı. Zaten çok büyük isimler vardı. Ben rol çalmış olurdum. Babam, Beşiktaş taraftarıydı. Rahmetlinin son dönemleri çok mutlu geçmişti. Metin-Ali-Feyyaz sayesinde Beşiktaş çok iyiydi."

"Fenerbahçe Başkanı olmak gibi bir hayalim yok"

"Fenerbahçe Başkanı olmak gibi bir hayalim yok. Başkan olmak için o konsantreye sahip olmak lazım. Ali Koç, yıllarca bu konsantreye sahipti. Ben, şu an dünyanın en büyük televizyoncu olma hayalindeyim ve bunun için yoğun mesai yapıyorum. Ancak Fenerbahçe benden ne isterse yapmaya hazırım."

"Herhangi bir olayı öğrenme süreci vardır. Fatih Terim de efsane hoca. Kupalar bir yere sığmıyor ama ilk senesini hatırlayalım. Öğrenme süreci vardı. Bu, ne kadar hızlı olursa başarıya ulaşıyorsun. Başkan Ali Koç da belli hatalar yaptı ve bu çok normaldi. Bu hatalardan belli dersler çıkardı."

"Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Bu soruya yanıt veremem. Aziz Yıldırım'a zamanında haksızlık edildi. Kendisi hapise de girdi. Ancak her zaman dik durdu. Aziz Yıldırım dışında o durumdan Fenerbahçe'yi kolay kolay kimse çıkaramazdı. Fenerbahçe'ye yaptığı hizmetler saymakla bitmez."

Sergen Yalçın yorumu

"Sergen Yalçın ile çok şey paylaştık. Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde disiplinli değil diyorlardı ama bizim programlarda inanılmaz disiplinliydi. Hiçbir programa geç gelmezdi. Birlikte top da oynadık. İnanılmaz bir takımımız vardı."

"Takım dediğin yaşlı olacak"

"Takım dediğin yaşlı olacak. 23-24-25 yaşlarında oyuncular elbette olacak. Ancak 30 yaşında bir oyuncu aldığında kariyerine bakabiliyorsun ve o oyuncu için garanti diyebiliyorsun. Takım dediğin yaşlı olur. Genç takımdan kopacaksın. Sistemi gencin üzerine kuramazsın. Şu an Sosa, Caner ve Gökhan'ın ne oynayabileceğini biliyorsun. O zaman hayallerin gerçek olur. 30 yaşına kadar bir oyuncu kusursuz geldiyse, elbette sana katkı verecektir."

"Fenerbahçe'den futbolcu da kiralayabilirim"

"Fenerbahçe benim için gönlümde çok farklı bir yerde. Kulübe faydalı bir yerde olacaksam mutlaka orada olurum. Fenerbahçe önemli bir futbolcumuzu isterse mutlaka önceliğini onlara veririm. Fenerbahçe'den futbolcu da kiralayabilirim. Zajc'ı alternatif olmasa kiralayacaktık, satın da alabilirdik. Aslında amacımız destek olmak diyebilirim."

"Fenerbahçe maçına gitmek için gece stadın önünde yatardım"

Hayatımda hiç Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarını kızdırmışlığım yoktur. Telefon açıp uğraşmayı sevmiyorum. Gerilimden uzak duruyorum. Aslında ağır Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe maçına gitmek için gece 12'den ertesi gün öğleye kadar stadın önünde yatardım. 13'teki maça girmek için. Normal değildim, öyle bir Fenerbahçeliyim.

"Trabzonspor, Sörloth'u yollamasaydı, benim favorim olabilirdi"

Şampiyonlukla ilgili bir tahminde bulunmam çok zor. Trabzonspor, Sörloth'u yollamasaydı, benim favorim olabilirdi. Çünkü inanılmaz bir forvet. Kalırsa ben Trabzonspor'u 1-2'ye yazacağım.