Fortis Fransız BNP'ye devredildi

Küresel finansal krizde zora girince birkaç başarısız kurtarma operasyonuna konu olan Belçikalı Fortis'in Fransız BNP Paribas'ya devrinde nihai anlaşma sağlandı.



Belçika hükümetiyle Fortis ve BNP Paribas yönetimleri arasında birkaç haftadır süren pazarlıkların ardından yapılan açıklamada, Lüksemburg, Türkiye, Polonya, Fransa ve Almanya'daki bankacılık faaliyetlerini de içeren Fortis Bank Belçika'nın yüzde 75 hissesinin BNP Paribas ve kalan yüzde 25'inin Belçika hükümetine devredileceği belirtildi. İşlem karşılığında 2,88 milyar avroluk BNP Paribas hissesi alacak olan Belçika hükümeti, Fransız bankasının en büyük hissedarı haline gelecek.



Fortis'in Belçika'daki sigortacılık biriminde ise yüzde 75 çoğunluk hissesi, Fortis'in uluslararası sigortacılık iştiraklerini elinde tutan Fortis Holding'in elinde kalırken yüzde 25 hisse, 1 milyar 375 milyon avro karşılığında BNP Paribas'nın kontrolündeki Fortis Bank'ın olacak.



Fortis Bank'ın satışı için BNP Paribas'la son 6 ayda 2 kez anlaşan Belçika hükümetinin ilk girişimi yargıdan, ikinci girişimi Fortis hissedarlarından dönmüştü.



Öncekilere göre BNP Paribas lehinde değişiklikler içeren yeni anlaşmanın, 8-9 nisandaki Fortis genel kurulunda oylanması bekleniyor.

