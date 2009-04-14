T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fortis Bank 20.6 milyar Euro zarar etti

Fransız BNP Baribas'a devri için anlaşma sağlanan Belçikalı Fortis Bank, 2008 bilançosunda 20,6 milyar Euro zarar açıkladı.

14 Nisan 2009 03:00

Küresel finansal krizde zora girince birkaç başarısız kurtarma operasyonunun ardından Fransız BNP Baribas'a devri için anlaşma sağlanan Belçikalı Fortis Bank, 2008 bilançosunda 20,6 milyar Euro zarar açıkladı.

Fortis Bank'tan yapılan açıklamada, rekor zararın 9 milyar Euro'sunun 2007 yılında satın alınan ABN Amro'nun geçen yıl çok düşük bedelle Hollanda hükümetine devredilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Banka, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg hükümetlerinin geçen yıl eylül-ekim aylarındaki başarısız kurtarma müdahalelerinde ve bu kapsamda yeniden yapılanma çabalarında da 3,5 milyar avro zarar ettiğini bildirdi.

Ana pazarı Belçika dışında Türkiye, Lüksemburg, Polonya, Almanya ve Fransa'da bankacılık faaliyetlerini sürdüren Fortis, küresel krizde mali sektörün kabusu haline gelen "zehirli varlıklar" ve aktif değerlerinin revizyonu nedeniyle de 9,7 milyar avro zarar yazdı.

BNP Paribas'a satış anlaşmasını, 28-29 Nisan'daki genel kurulda hissedarlarının onayına sunacak olan Fortis Bank, yeniden yapılanma ve küresel kriz gibi olağanüstü faktörler hariç tutulursa 2008 yılında 903 milyon Euro kar elde ettiğini duyurdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24