Fortis Bank 20.6 milyar Euro zarar etti

Küresel finansal krizde zora girince birkaç başarısız kurtarma operasyonunun ardından Fransız BNP Baribas'a devri için anlaşma sağlanan Belçikalı Fortis Bank, 2008 bilançosunda 20,6 milyar Euro zarar açıkladı.



Fortis Bank'tan yapılan açıklamada, rekor zararın 9 milyar Euro'sunun 2007 yılında satın alınan ABN Amro'nun geçen yıl çok düşük bedelle Hollanda hükümetine devredilmesinden kaynaklandığı belirtildi.



Banka, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg hükümetlerinin geçen yıl eylül-ekim aylarındaki başarısız kurtarma müdahalelerinde ve bu kapsamda yeniden yapılanma çabalarında da 3,5 milyar avro zarar ettiğini bildirdi.



Ana pazarı Belçika dışında Türkiye, Lüksemburg, Polonya, Almanya ve Fransa'da bankacılık faaliyetlerini sürdüren Fortis, küresel krizde mali sektörün kabusu haline gelen "zehirli varlıklar" ve aktif değerlerinin revizyonu nedeniyle de 9,7 milyar avro zarar yazdı.



BNP Paribas'a satış anlaşmasını, 28-29 Nisan'daki genel kurulda hissedarlarının onayına sunacak olan Fortis Bank, yeniden yapılanma ve küresel kriz gibi olağanüstü faktörler hariç tutulursa 2008 yılında 903 milyon Euro kar elde ettiğini duyurdu.



