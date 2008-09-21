Formülü kanıtla 50 bin YTL'yi kap!

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bir formül göndererek, formülü kanıtlayana 10 bin YTL vereceğini açıklayan Mehmet Bayraktar isimli vatandaş, MEB’e yeni formüller göndererek bu formüllerin kanıtlanması halinde de 50 bin YTL vereceğini taahhüt etti.



Milli Eğitim Bakanlığı’na daha önce noter onaylı bir yazı göndererek bir formül gönderen ve formülü kanıtlayana 10 bin YTL vereceğini taahhüt eden Mehmet Bayraktar, bu sefer formülü zorlaştırarak ödülü de 50 bin YTL’ye çıkardı. Bayraktar Bakanlığa gönderdiği yine noter onaylı yazıda herhangi bir ülkeden fizik bölümlerinde görevli kişilerin gzE=kE=mv² / 2,pE=brE=mgh, F=GMm/r²=Erk, F=kp1 q2/d², fx=mv²/2 formüllerinin doğru olduğunu kanıtlamasını istedi. Ayrıca Bayraktar bu kişilerin Galileo’nun h=gt²/2 bağıntısına ulaşımının doğru olduğunu da kanıtlamasını istedi.



Bayraktar, bu bağıntıları kanıtlayanlardan ayrıca kendi formülü olan şu bağıntının yanlış olduğunu kanıtlamasını istedi:



“Uzayda ataletsiz, çekimsiz ortamda, birden hızlanımlı ve hız artırımlı (ivimli, ivmeli) herhangi bir birim nicelikte olan ‘m’ kütlesinin herhangi bir birim nicelikte hız artırımlı, bir süre biriminden birden ‘Z’ kez (birden çok kez) ‘t’ sürede ‘t’ kez hız artırımlı olan gezinimi (hareketi) için kullanılacak erk (Fors) niceliği (enerji) kIE=maZt, gzE=kE=maZt. Gezinim uzunluğu Uz=L=S=x=aZt²/4+at²/4+aZt/4+at/4



Birden hızlanımlı bir süre biriminde Z kez t sürede t kez hız artırımlı yer değiştirim işi de ivmeli (sayış dizimli) olan yer değiştirim İş Türü Çeşidinin niceliği BHzZTHzArtYDİş TÇ Nği=maZt²/4+mat²/a+mat²/4+mazt/4+mat/4”



Bayraktar, bu formül ile yetinmezken, bir anda hem oluşan hem kullanılan erk niceliğinin bağıntısı ürE=mz²t=kIE bağıntısının da yanlış olduğunun kanıtlanmasını istedi.



'Kanıtlayamadıklarını kanıtlarım'



Bayraktar, istekleri doğrultusunda 4 formülü kanıtlayana, postaya ilk verene 50 bin YTL’yi vereceğini, aynı gün gönderen olursa aralarında paylaştırılacağını bildirdi. Bayraktar, ayrıca “Kanıtlayamadığı halde kanıtladığını sananlar, isterler ise İstanbul’a gelirler, onlara deneyle ve sayısal olarak kanıtlayamadıklarını kanıtlayacağım” iddiasında bulundu.



Bayraktar, ilgili ve görevlilerin öğrencilere sundukları formülleri kanıtlamak zorunda olduğunu belirterek, “Kanıtlayamıyor iseler kanıtlamayı öğrensinler, öğretsinler. Öğrenmek ve öğretmek istemiyorlar ise görevlerini bırakmalılar ya da bıraktırılmalı, gereği yaptırılmalı. Öğrenme, öğretme yetilerini, yeteneklerini yitirmişler ise yine gereği yapılmalı, yaptırılmalı” dedi.



Bayraktar, formülleri kanıtlayanların, formül kanıtlarını, İncirli Sokak No:6/9 (3/9) Kılavuzçayır Caddesi Küçükyalı-34840 Maltepe/İstanbul adresine göndermelerini istedi.