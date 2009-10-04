Formula1'de birincilik Vettel'in

Formula 1'de sezonunun 15. yarışı olan Japonya Grand Prix'sini, yarışa ilk sıradan başlayan Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı.

Japonya'nın 5.807 metre uzunluğundaki Suzuka pistinde 53 tur üzerinden koşulan yarışa, ilk sırada başlayan (Pole position) Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel, 1 saat 28 dakika, 20.443 saniyede zafere ulaştı. 22 yaşındaki genç pilot Çin ve İngiltere Grand Prix'lerinin ardından bu sezonki 3. birinciliğini Japonya'da elde etti.

Toyota'nın İtalyan pilotu Jarno Trulli'nin ikinci sırada bitirdiği yarışta, geçen sezonun dünya şampiyonu McLaren Mercedes'in Alman pilotu Lewis Hamilton da 3. sırada yer aldı.

Ferrari'den ayrılması gündemde olan Fin pilot Kimi Raikkonen yarışı 4. sırada bitirirken, Williams'ın Alman pilotu Nico Rosberg de yarışı 5. olarak tamamladı.

Şampiyonada ilk 2 sırayı paylaşan Brawn GP pilotlarından Brezilyalı Rubens Barrichello Japonya Grand Prix'sini 7. bitirirken, takım arkadaşı ve şampiyonluğun en büyük adayı İngiliz Jenson Button ise 8. oldu. Avustralya, Malezya, Bahreyn, İspanya, Monaco ve Türkiye Grand Prix'lerinin birincisi Button, takım arkadaşına 5 ve üzeri puan farkı atamadığı için şampiyonluğunu ilan etme hayallerini bir sonraki yarış olan Brezilya'ya bıraktı.

Markalar klasmanında, Brawn GP 156 puanla birinciliğini sürdürdü.

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve markalar klasmanında puan durumu şöyle oluştu:

Pilotlar Klasmanı:

1. Jenson Button (İngiltere) 85 puan

2. Rubens Barrichello (Brezilya) 71

3. Sebastian Vettel (Almanya) 69

4. Mark Webber (Avustralya) 51.5

5. Kimi Räikkönen (Finlandiya) 45

6. Lewis Hamilton (İngiltere) 43

7. Nico Rosberg (Almanya) 34.5

8. Jarno Trulli (İtalya) 30.5

9. Fernando Alonso (İspanya) 26

10. Timo Glock (Almanya) 24

11. Felipe Massa (Brezilya) 22

12. Heikki Kovalainen (Finlandiya) 22

13. Nick Heidfeld (Almanya) 15

14. Robert Kubica (Polonya) 9

15. Giancarlo Fisichella (İtalya) 8

16. Adrian Sutil (Almanya) 5

17. Sebastien Buemi (İsviçre) 3

18. Sebastien Bourdais (Fransa) 2



Markalar Klasmanı:

1. Brawn GP 156 puan

2. Red Bull 120.5

3. Ferrari 67

4. McLaren Mercedes 65

5. Toyota 54.5

6. Williams 34.5

7. Renault 26

8. BMW 24

9. Force India 13

10. Toro Rosso 5

Sezonun 16. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si, 18 Ekim Pazar günü koşulacak.