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Spor

Formula 1'de şampiyon Lewis Hamilton!

Büyük Britanyalı pilot, Meksika GP'Sini 9'uncu sırada tamamlamasına rağmen sezonu şampiyon tamamladı

30 Ekim 2017 02:44

Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Meksika GP'sinde 9. olarak kariyerinin 4'üncü şampiyonluğunu kazandı.

Formula 1'de sezonun 18. yarışı olan Meksika GP'si tamamlandı. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, rakiplerine yaptığı açık ara farkla birinci oldu. Valtteri Bottas ikinci, Kimi Raikkonen 3'üncü sırada yer aldı.

Yarışı 9'uncu sırada bitiren Lewis Hamilton, 2008, 2014 ve 2015'in ardından 2017'de 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.

Mercedes uçtu!

Ayrıca bu sonuçla birlikte Mercedes takımı Formula 1'de üst üste 4 kez markalar şampiyonu olma unvanını elde ederken; 4 kez üst üste şampiyon pilotu çıkarmış oldu.

Sezonun bir sonraki yarışı Brezilya Sao Paulo'da 12 Aralık'ta, son yarışı ise 16 Aralık'ta Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek.

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