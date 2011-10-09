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Spor

Formula 1'de şampiyon değişmedi TOKYO (A.A)

09 Ekim 2011 13:55

-Formula 1'de şampiyon değişmedi TOKYO (A.A) - 09.10.2011 - Formula 1'de 2011 sezonu dünya şampiyonu, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 5 bin 807 metrelik Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden koşulan yarışa ilk sırada (pole position) başlayan Vettel, yarışı 3. sırada tamamlayarak, son 4 grand prix öncesinde matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi. Pilotlar klasmanında en yakın rakibi Jenson Button ile arasındaki puan farkını 114'e çıkaran Vettel, böylece üst üste 2. kez Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.  Japonya Grand Prix'sini kazanan Jenson Button da bu sezon 3. kez birincilik kazandı. Yarışta 2. sırayı Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso aldı.

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