Formula 1'de gerginlik



İngiliz "The Times" gazetesine konuşan Formula 1'in patronu Bernie Eccelestone, kendisinden para talep eden McLaren Başkanı Ron Dennis ile Renault patronu Flavio Briatore'nin ilk yarışı boykot etme tehdidinde bulunduklarını söyledi.



The Times gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz hafta Ron Dennis ve Flavio Briatore ile birlikte Toyota takımının başkanı John Howett, Formula 1'in ticari haklarını elinde bulunduran Bernie Ecclestone'ın Londra'daki ofisini gitti. Dennis ve Briatore, Ecllestone'dan daha önce söz verdiği çeki talep etti ve aksi takdirde araçlarını Melbourne'e yollamama tehdidinde bulundu.



Haberi doğrulayan Ecclestone, gazeteye yaptığı açıklamada, "Diğer takımların da aynı görüşte olduklarını söylediler. Ben de bunun üzerine araçları Avustralya'ya götürecek uçaklarımızı iptal etmek üzere bir telefon açtım. Çünkü bu uçak operasyonunu yapmak bir servet tutuyor. Beni öldürmek için kafama silah doğrultuyorlarsa; tetiği çekebileceklerinden ve silahın dolu olduğundan emin olmalılar. Eğer vuramayacaklarsa kendilerine dikkat etmeliler" diyerek olayı anlattı ve karşı tehditte bulundu.



Ecclestone'ın bu manevrası üzerine, Briatore ve Dennis geri adım atmış görünüyor. Çünkü tüm araçlar haftasonu sezonun ilk yarışına evsahipliği yapacak olan Melbourne'e ulaştı.



Ecclestone, takımların talep ettiği ve miktarı net olarak belirtilmeyen parayı ancak, yeni konkord anlaşmasının imzalanmasının ardından ödeyeceğini söyledi. Formula 1'de şampiyonayı bir arada tutan konkord anlaşması organizasyonun tüm ticari sınırlarını da belirliyor. Anlaşmanın yenilenme süreci, takımların daha fazla gelir payı istemesi nedeniyle genellikle bir hayli sancılı geçiyor.



Öte yandan bir Avustralya gazetesi Ferrari'nin de başka bir nedenle boykota katılabileceğini yazdı. Ferrari takımı başkanı Stefano Domenicali, Brawn GP, Toyota ve Williams'ın kullandığı difüzörlerin kurallara aykırı olduğunu savundu ve FIA'nın kuralları netleştirmesi gerektiğini ısrarla talep etti.



