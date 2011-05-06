-FORMULA 1'DE EN YÜKSEK HIZ ALONSO'DAN İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başlarken, yağmur ve ıslak zemin pilotların hızını kesti. İlk antrenman turlarında ıslak zemin lastiklerini test etme imkanı bulan pilotlar, zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in aracı, geçirdiği kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, başta ıslak zeminlerdeki başarılı sürüşleriyle hatırlanan Michael Schumacher olmak üzere birçok pilot da İstanbul Park'ta zaman zaman spin atıp pistten çıktı. İlk antrenman turlarında 1.38.670 ile en iyi tur derecesine sahip Ferrari pilotu Fernando Alonso, 295 kilometre ile en yüksek hıza ulaşan pilot da oldu. Mercedes GP, Rosberg ve Schumacher ile başarılı olup 2 ve 3. sıraları alırken, Red Bull ve Vodafone McLaren Mercedes pilotları ise alt sıralarda kaldı. -HAMILTON, TUR ZAMANI YAPAMADI- Son Çin Grand Prix'sinin galibi Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında tur zamanı yapamadı. Piste 1 kez çıkan ve turu tamamlamadan pite giren Hamilton, son saniyelerde yeniden piste çıkmak istediyse de zaman yetmediği için pit başından dönmek zorunda kaldı. Hamilton'ın takım arkadaşı Jenson Button da 1,5 saat süren bölümde sadece 4 tur atarken derece yapan pilotlar içinde 2.00.666 ile son sırada yer aldı. -WEBBER 11, VETTEL 17. SIRADA- Red Bull pilotlarından Webber 11, Vettel ise ancak 17. sırada kaldı. Bu arada, ilk antrenman turlarında bazı pilotların yerine test pilotları piste çıktı. Lotus'dan Heikki Kovalainen'in yerine Karun Chandok, Force India'dan Adrian Sutil'in yerine Nico Hulkenberg ve Scuderia Toro Rosso'dan Jaime Alguersuari'nin yerine Daniel Ricciardo antrenman turlarına katıldı. -ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle: /* Sürücü Ülkesi Takım Süre ----------------- ------- ------- -------- 1-Fernando Alonso İspanya Ferrari 1.38.670 2-Nico Rosberg Almanya Mercedes GP 1.40.072 3-Michael Schumacher Almanya Mercedes GP 1.40.132 4-Nick Heidfeld Almanya Renault 1.40.338 5-Vitaly Petrov Rusya Renault 1.40.401 6-Kamui Kobayashi Japonya Sauber 1.40.421 7-Felipe Massa Brezilya Ferrari 1.40.697 8-Daniel Ricciardo Avustralya S.Toro Rosso 1.41.094 9-Sebastien Buemi İsviçre S.Toro Rosso 1.41.178 10-Nico Hulkenberg Almanya Force India 1.41.347 11-Mark Webber Avustralya Red Bull Racing 1.42.564 12-Pastor Maldonado Venezuella Williams 1.42.597 13-Paul Di Resta İngiltere Force India 1.43.525 14-Rubens Barrichello Brezilya Williams 1.43.913 15-Jarno Trulli İtalya Lotus 1.43.986 16-Vitantonio Liuzzi İtalya HRT 1.44.787 17-Sebastian Vettel Almanya Red Bull Racing 1.44.954 18-Timo Glock Almanya Virgin 1.45.183 19-Jerome D'Ambrosio Belçika Virgin 1.45.237 20-Narain Karthikeyan Hindistan HRT 1.48.461 21-Karun Chandok Hindistan Lotus 1.51.676 22-Sergio Perez Meksika Sauber 1.55.791 23-Jenson Button İngiltere McLaren Mercedes 2.00.666 24-Lewis Hamilton İngiltere McLaren Mercedes -------- */