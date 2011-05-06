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Spor

FORMULA 1'DE EN YÜKSEK HIZ ALONSO'DAN İSTANBUL (A.A)

06 Mayıs 2011 15:53

-FORMULA 1'DE EN YÜKSEK HIZ ALONSO'DAN İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başlarken, yağmur ve ıslak zemin pilotların hızını kesti. İlk antrenman turlarında ıslak zemin lastiklerini test etme imkanı bulan pilotlar, zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in aracı, geçirdiği kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, başta ıslak zeminlerdeki başarılı sürüşleriyle hatırlanan Michael Schumacher olmak üzere birçok pilot da İstanbul Park'ta zaman zaman spin atıp pistten çıktı. İlk antrenman turlarında 1.38.670 ile en iyi tur derecesine sahip Ferrari pilotu Fernando Alonso, 295 kilometre ile en yüksek hıza ulaşan pilot da oldu. Mercedes GP, Rosberg ve Schumacher ile başarılı olup 2 ve 3. sıraları alırken, Red Bull ve Vodafone McLaren Mercedes pilotları ise alt sıralarda kaldı. -HAMILTON, TUR ZAMANI YAPAMADI- Son Çin Grand Prix'sinin galibi Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında tur zamanı yapamadı. Piste 1 kez çıkan ve turu tamamlamadan pite giren Hamilton, son saniyelerde yeniden piste çıkmak istediyse de zaman yetmediği için pit başından dönmek zorunda kaldı. Hamilton'ın takım arkadaşı Jenson Button da 1,5 saat süren bölümde sadece 4 tur atarken derece yapan pilotlar içinde 2.00.666 ile son sırada yer aldı. -WEBBER 11, VETTEL 17. SIRADA- Red Bull pilotlarından Webber 11, Vettel ise ancak 17. sırada kaldı. Bu arada, ilk antrenman turlarında bazı pilotların yerine test pilotları piste çıktı. Lotus'dan Heikki Kovalainen'in yerine Karun Chandok, Force India'dan Adrian Sutil'in yerine Nico Hulkenberg ve Scuderia Toro Rosso'dan Jaime Alguersuari'nin yerine Daniel Ricciardo antrenman turlarına katıldı. -ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI-      Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle: /*      Sürücü             Ülkesi      Takım              Süre -----------------       -------     -------           -------- 1-Fernando Alonso       İspanya     Ferrari           1.38.670 2-Nico Rosberg          Almanya     Mercedes GP       1.40.072 3-Michael Schumacher    Almanya     Mercedes GP       1.40.132 4-Nick Heidfeld         Almanya     Renault           1.40.338 5-Vitaly Petrov         Rusya       Renault           1.40.401 6-Kamui Kobayashi       Japonya     Sauber            1.40.421 7-Felipe Massa          Brezilya    Ferrari           1.40.697 8-Daniel Ricciardo      Avustralya  S.Toro Rosso      1.41.094 9-Sebastien Buemi       İsviçre     S.Toro Rosso      1.41.178 10-Nico Hulkenberg      Almanya     Force India       1.41.347 11-Mark Webber          Avustralya  Red Bull Racing   1.42.564 12-Pastor Maldonado     Venezuella  Williams          1.42.597 13-Paul Di Resta        İngiltere   Force India       1.43.525 14-Rubens Barrichello   Brezilya    Williams          1.43.913 15-Jarno Trulli         İtalya      Lotus             1.43.986 16-Vitantonio Liuzzi    İtalya      HRT               1.44.787 17-Sebastian Vettel     Almanya     Red Bull Racing   1.44.954 18-Timo Glock           Almanya     Virgin            1.45.183 19-Jerome D'Ambrosio    Belçika     Virgin            1.45.237 20-Narain Karthikeyan   Hindistan   HRT               1.48.461 21-Karun Chandok        Hindistan   Lotus             1.51.676 22-Sergio Perez         Meksika     Sauber            1.55.791 23-Jenson Button        İngiltere   McLaren Mercedes  2.00.666 24-Lewis Hamilton       İngiltere   McLaren Mercedes  -------- */

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