-FORMULA 1 TÜRKİYE TARTIŞMALARI ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Formula 1 yarışmalarının yapıldığı İstanbul Park'ın bazı kesimlerce ölü yatırım olarak görüldüğünü bunun ise Bernie Ecclestone'nin orasını Türk insanına uzay üssü gibi göstererek, yasak bölge haline getirmesinden kaynaklandığı söyledi. Spor Toto Teşkilat Başkanı da olan Bekir Yunus Uçar, Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin gerçekleştirildiği İstanbul Park'ta temmuz ayında Motoksiklet Federasyonu olarak yarışma düzenleyeceklerini söyledi. Formula 1 yarışmasının 2 ay öncesi ve sonrasına başka yarışmaya izin verilmediğini anlatan Uçar, ''Türkiye'nin gelecek yıl takvimde yer almasına yönelik İstanbul Park ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. İyi bir neticeye bağlanmasını istiyoruz. Bizim gayretimiz İstanbul Park'tan Türk sporcuların yüzde 100 olarak yararlanabilmesini sağlamak'' diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası'nın bu yönde olumlu yaklaşımların bulunduğunu ifade eden Uçar, ''İstanbul Park, değerlendirilemediği sürece ölü yatırım. Türkiye çapında büyük bir ülke için bu ebatta bir tesis yatırımı çok çok küçük. Kesinlikle ölü bir yatırım değil. Ama bazı kesimlerce ölü yatırım olarak görülüyor. Bir strateji hatası yapıldı. Bunu da şu an yarışın Türkiye'de kalması için adeta çırpınan Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone yaptı. Orayı Türk insanına kapatmakla, orayı Türk insanına uzay üssü gibi göstermekle, orayı izole edilmiş yasak bölge haline getirmekle hatayı başta kendisi yaptı'' dedi. -''FORMULA 1 TÜRKİYE İÇİN BİR SPOR ORGANİZASYONU DEĞİL''- Uçar, İstanbul Park'ın kapılarının zamanında herkese açılmış olsaydı, bugün Formula 1'in Türkiye'de kalıp kalmayacağı yönünde basit bir tartışmanın da yaşanmayacağını belirterek, şöyle konuştu: ''Türk insanının benimsediği tesiste yapılacak her organizasyon çok sıcak, akıllara mantıklı gelecekti. İçinde bir Türk sporcu, Türk takımı olmadığı için ya da pistte dönen Türk bayrağı olmadığı için Formula 1 organizasyonu, Türkiye için bir spor organizasyonu değil. Bu bir dünyaca genelliği olan tanıtım organizasyonu. En azından Formula 1'in İstanbul yarışı için 6-7 yılda içine bir Türk takımı adapte edilseydi, bu tartışmalar bugün yaşanmazdı. Moto GP'nin ilk organizasyonunda merhum Sinan Sofuoğlu için Moto2 kategorisinde yarışma hakkı istemiştik ve bu hakkı da tanımışlardı. Bir organizasyonun insanlara sıcak gelmesi, kendinizden birisinin organizasyonda olmasındandır.'' -''FORMULA 1'E İHTİYACIMIZ YOK''- ''Sadece İstanbul'a, Türkiye'ye para gözüyle bakıldığı için bu tartışmalar yaşandı'' diyen Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bernie Ecclestone, bugünde Türkiye'de kalması için ciddi paralar istiyor. Bir taraftan da pazarlığa açık olduğunun sinyalini veriyor. Türkiye'nin bu paraları verip de bu tanıtımı yapmaya ihtiyacı var mı? 8 yıl önce vardı ama şu an Türkiye, böyle tanıtım aşamasını geçti. Formula 1'in İstanbul'u, Türkiye'yi tanıtımına katkısını kimse inkar edemez. Ama spora, Türk sporcusuna katkısı yok. Biz bugün olimpiyatlara adayız. Olimpiyatların en güçlü adayının Avrupa, dünya futbol şampiyonasını, Akdeniz oyunlarını yapar mısınız diye rica edildiği, çıtanın yükseldiği bir dönemde bizim bu Formula 1 organizasyonuna ihtiyacımızdan kimsenin söz etmesi mantıklı gelmiyor.'' -''ARTIK YETER DİYEBİLECEĞİMİZ TEK ORGANİZASYON, OLİMPİYATLAR''- Türkiye'nin daha önce aldığı organizasyonlarda neleri, nasıl ve ne güzel yapabileceğini ispatladığını dile getiren Uçar, ''Artık İstanbul üzerinden marka değeri oluşturduk. İstanbul'a gelecek organizasyonlarda da artık bizim nazlanmamız çok doğal. Formula 1 yarışmaları dünyaca ünlüdür, mükemmeldir diyerek bize 26 milyon dolara vermeye çalışmaları doğru gelmiyor. Artık bizim hedefimiz çok büyüdü. Hedefimiz artık olimpiyatlar. Artık ''bize yeter'' diyebileceğimiz olimpiyatların dışında organizasyon göremiyorum'' diye konuştu. Uçar, Bernie Ecclestone'nin İstanbul Park üzerindeki hegemonyayı bırakması durumunda buraya yönelik güzel düşüncelerinin bulunduğunu ifade ederek, ''Burada ulusal ve uluslararası birçok organizasyon yapabiliriz. Burası sadece otomobil, motosiklet değil, atletizm dahil birçok branşın yanı sıra spor fuarı ve eğitim alanı gibi çeşitli spor organizasyonunun yuvası haline gelebilir'' dedi.