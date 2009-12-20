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Spor

Formula 1 Türkiye için bitebilir

Otomobil haber sitesi ‘autosport' Formula 1 yarışlarının para babası Bernard Charles Ecclestone'nin yarışın Türkiye ayağından kurtulmak istediğini yazdı.

20 Aralık 2009 02:00

T24 - Otomobil haber sitesi ‘autosport' Formula 1 yarışlarının para babası Bernard Charles Ecclestone'nin yarışın Türkiye ayağından kurtulmak istediğini yazdı.


Site 130 bin izleyici kapasiteli F1 İstanbul yarışına sadece 36 bin seyircinin gelmesinin sıkıntıya yol açtığını Ecclestone'nin ‘yarışın Türkiye ayağından nasıl kurtulacağını' bulduğunu iddia etti. ‘Autosport' sitesi yarışın 2011 yılında İstanbul'da yapılabilmesi için Türk F1 yetkililerinin 27 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Bu şartlara göre 2010 F1 İstanbul yarışının Türkiye için son yarış olabileceği belirtildi.

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