Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyircili olacak

9 yıl sonra tekrar Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin seyircili olacağı açıklandı.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak düzenlediği basın toplantısında, "Dünyanın birçok yerinde yarışlar yapılamıyor. Avrupa'da birkaç haftadır yarışlar yapılıyor ancak seyircili yapılamadı. Bizden önce Mugello, Portekiz ve Rusya seyircili yarışlar yapılacak. Biz de bu ülkelerden birisi olacağız" dedi,.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle GP'ye kısıtlı sayıda seyirci alınacağını açıklayan Ak, "Biz bu pistin kapasitesini biliyoruz. Tribünler ve açık alanda 220 bin seyirci yarışı izleyebilir. Şu anda, güvenlik nedeniyle bir bölümünü kapatırsak, yaklaşık 100 bin seyirci, sosyal mesafe kurallarına uyarak yarışı izleyebilecek" diye konuştu.

Ak, salgının durumunun ağırlaşması durumunda yarışın seyiricisiz de yapılabileceğini ifade etti.

F1 Türkiye GP 13, 14, 15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Biletlerin gelecek hafta satışa çıkarılacağı ve en ucuz olan açık alan biletlerinin günlük 30 TL olacağı belirtildi.