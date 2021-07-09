Formula 1 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa çıkıyor

1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1'in biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkıyor. Intercity İstanbul Park'ın geçtiğimiz senenin ardından bu sene tekrar Türkiye'ye getirdiği Formula 1TM biletleri farklı kategorilerde, geniş bir fiyat aralığında satışa sunulacak.



Geçtiğimiz sene Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye’ye getirilen ve yılın en başarılı yarışı seçilen Turkish Grand Prix 2020 etkinliğinin ardından, Formula 1TM organizasyonu bu sene tekrar Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.



1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM‘in biletleri 12 Temmuz’da satışa sunuluyor. Biletlere 12 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek.