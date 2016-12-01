Formula 1 takvimi onaylandı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2017 takvimini onaylandı.
FIA, Formula 1 Dünya Şampiyonası 2017 sezonunda 20 yarışın yapılacağı ve Almanya Grand Prix'sinin takvimden çıkartıldığını açıkladı.
Formula 1'in 2017 sezonu, 26 Mart'ta Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak ve 26 Kasım'da Abu Dabi yarışıyla sona erecek.
2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi
26 Mart: Avustralya Grand Prix
9 Nisan: Çin Grand Prix
16 Nisan: Bahreyn Grand Prix
30 Nisan: Rusya Grand Prix
14 Mayıs: İspanya Grand Prix
28 Mayıs: Monaco Grand Prix
11 Haziran: Kanada Grand Prix
25 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
9 Temmuz: Avusturya Grand Prix
16 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
30 Temmuz: Macaristan Grand Prix
27 Ağustos: Belçika Grand Prix
3 Eylül: İtalya Grand Prix
17 Eylül: Singapur Grand Prix
1 Ekim: Malezya Grand Prix
8 Ekim: Japonya Grand Prix
22 Ekim: Amerika Grand Prix
29 Ekim: Meksika Grand Prix
12 Kasım: Brezilya Grand Prix
26 Kasım: Abu Dabi Grand Prix