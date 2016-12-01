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Spor

Formula 1 takvimi onaylandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası 2017 sezonunda 20 yarış yapılacak

01 Aralık 2016 12:15

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2017 takvimini onaylandı.

FIA, Formula 1 Dünya Şampiyonası 2017 sezonunda 20 yarışın yapılacağı ve Almanya Grand Prix'sinin takvimden çıkartıldığını açıkladı.

Formula 1'in 2017 sezonu, 26 Mart'ta Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak ve 26 Kasım'da Abu Dabi yarışıyla sona erecek.

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi

26 Mart: Avustralya Grand Prix

9 Nisan: Çin Grand Prix

16 Nisan: Bahreyn Grand Prix

30 Nisan: Rusya Grand Prix

14 Mayıs: İspanya Grand Prix

28 Mayıs: Monaco Grand Prix

11 Haziran: Kanada Grand Prix

25 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

9 Temmuz: Avusturya Grand Prix

16 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

30 Temmuz: Macaristan Grand Prix

27 Ağustos: Belçika Grand Prix

3 Eylül: İtalya Grand Prix

17 Eylül: Singapur Grand Prix

1 Ekim: Malezya Grand Prix

8 Ekim: Japonya Grand Prix

22 Ekim: Amerika Grand Prix

29 Ekim: Meksika Grand Prix

12 Kasım: Brezilya Grand Prix

26 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

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