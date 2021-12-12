Formula 1 son yarış (Abu Dhabi Grand Prix) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1'de 2021 yarış sezonunun son haftası geldi çattı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan bu sezonda Red Bull pilotu Max Verstappen ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton son haftaya eşit puanlarla giriyor. Formula 1 son yarış Abu Dhabi Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 son yarış Abu Dhabi Grand Prix'si saat kaçta?

Nefesleri kesen Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından Formula 1 severler sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sine konsantre olmuş durumda. Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın eşit puanla gireceği son hafta öncesi yarışa dair gerekli tüm bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz.

Formula 1 sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix Programı

Abu Dhabi Grand Prix 1. antrenman turları: 10 Aralık 2021, saat 12.30

Abu Dhabi Grand Prix 2. antrenman turları: 10 Aralık 2021, saat 16.00

Abu Dhabi Grand Prix 3. antrenman turları: 11 Aralık 2021, saat 13.00

Abu Dhabi Grand Prix sıralama turları: 11 Aralık 2021, saat 16.00

Abu Dhabi Grand Prix ana yarış: 12 Aralık 2021, saat 16.00

Yarış öncesi pilotlar ve takımlar puan durumu

Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan Valtteri Bottas (Finlandiya): 218 Sergio Perez (Meksika): 190 Charles Leclerc (Monako): 158

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