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Deutsche Welle

Formula 1: Singapur’un galibi Nico Rosberg

Sezonun 15’inci yarışı olan Singapur Grand Prix’sini Mercedes pilotu Nico Rosberg kazandı. Alman pilot bu sonuçla liderliği takım arkadaşı Hamilton’dan devraldı.

18 Eylül 2016 21:44


Formula 1’de sezonun 15’inci yarışı olan Singapur Grand Prix’sini yarışa pole pozisyonunda başlayan Nico Rosberg kazandı. Yarış gece ışıklar altında 5 bin 65 metrelik Marina Bay pistinde 61 tur üzerinden yapıldı. Alman pilot Singapur ile birlikte 200. Formula 1 yarışına çıktı.

Mercedes’in Alman pilotu bu sonuçla bu sezon üst üste 3’üncü, toplamda 8’inci yarışını kazanırken aynı zamanda kariyerindeki 22’inci zaferine ulaştı.

Red Bull'dan Daniel Ricciardo, son bölümde yaptığı lastik hamlesiyle Rosberg ile arasındaki farkı yarım saniyeye kadar indirse de rakibi kendisini geçmesine izin vermedi. Avustralyalı pilot yarışı ikinci sırada tamamladı. Rosberg zaferinin ardından “böylesi bir yarışın sonunda kazanmak daha da güzel” değerlendirmesinde bulunurken Mercedes'in takım şefi Toto Wolff da heyecan derecesi yüksek son bölümler için “gerçekten çok tedirgin olduk” dedi.

Podyumun üçüncü sırasını alan isim ise bir diğer Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. İngiliz pilot takım arkadaşının birinciliği için “Nico övgüyü hak ediyor. Yarışı da hak ederek kazandı” diye konuştu.

Nico Rosberg bu birinciliğiyle pilotlar klasmanında ilk sırayı takım arkadaşı Hamilton’tan devralmış oldu. 273 puana ulaşan Rosberg Hamilton’un 8 puan önünde liderliğe yükseldi.

Hamilton'a geçilen Ferrari pilotu Kimi Raikkonen dördüncülüğü aldı. Ferrari’nin diğer pilotu eski şampiyon Alman Sebastian Vettel ise son sırada start almasına rağmen iyi bir yarış çıkartarak beşinci olmayı başardı.

Bir başka Alman pilot Force-India Mercedes'ten Nico Hülkenberg start sırasında Toro rosso-Ferrari'den Carlos Sainz ile temas yaşayarak yarış dışı kaldı.

21 yarışlık sezonun 16'ncı yarışı olan Malezya Grand Prix'si 2 Ekim Pazar günü yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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