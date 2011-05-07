T24 LogoT24 Logo
Spor

FORMULA 1 PİLOTLARI HAYRANLARIYLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A)

07 Mayıs 2011 22:05

-FORMULA 1 PİLOTLARI HAYRANLARIYLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından F1 pilotları hayranlarıyla bir araya geldi.  İstanbul Park Pisti'nin ana tribününün arka bölümünde oluşturulan özel alanda pilotlar hayranlarına imza dağıttı. Seyirciler imza organizasyonuna büyük ilgi gösterirken, alanda uzun kuyruklar oluştu. Organizasyonda en dikkat çekici an ise Vodafone Mc Laren Mercedes'in İngiliz pilotu Luis Hamilton ile bir bayan hayranı arasında yaşandı. Bayan seyirci, hayranı olduğu Hamilton'un ellerine sarılıp öperken, göz yaşlarına hakim olamadı. Hamilton da ağlayan hayranına imza verip fotoğraf çektirdikten sonra teselli etti.  Michael Schumacher de en çok ilgi gören pilotlardan birisi olurken, Rus Vitali Petrov'a da vatandaşları ilgi gösterdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24