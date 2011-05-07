-FORMULA 1 PİLOTLARI HAYRANLARIYLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından F1 pilotları hayranlarıyla bir araya geldi. İstanbul Park Pisti'nin ana tribününün arka bölümünde oluşturulan özel alanda pilotlar hayranlarına imza dağıttı. Seyirciler imza organizasyonuna büyük ilgi gösterirken, alanda uzun kuyruklar oluştu. Organizasyonda en dikkat çekici an ise Vodafone Mc Laren Mercedes'in İngiliz pilotu Luis Hamilton ile bir bayan hayranı arasında yaşandı. Bayan seyirci, hayranı olduğu Hamilton'un ellerine sarılıp öperken, göz yaşlarına hakim olamadı. Hamilton da ağlayan hayranına imza verip fotoğraf çektirdikten sonra teselli etti. Michael Schumacher de en çok ilgi gören pilotlardan birisi olurken, Rus Vitali Petrov'a da vatandaşları ilgi gösterdi.