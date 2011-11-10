Formula 1 patronu Eccleston'dan rüşvet itirafı

T24- Formula 1’in Başkanı Bernie Ecclestone, hisse senedi satışı sırasında milyon dolarlık rüşvet verdiğini itiraf etti. Ecclestone bunu İngiliz maliyesin incelemesinden korktuğu için yaptığını söyledi.

Münih’de hakim karşısına çıkan Formula 1’in Başkanı Bernie Ecclestone, Bavyera Eyalet Bankası BayernLB’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Gribkowsky’ye, Formula 1’ın ticari haklarının satışı sırasında rüşvet verdiği suçlamalarını doğruladı. Ecclestone, “o zaman başka bir çarem yoktu” dedi. Gribkowsky, 2006 yılında, Bayerische Landesbank’ın Formula 1 hisselerinin CVC Capital Partners’a satışında rol oynamıştı. CVS BayernLB’ye hisseler için neredeyse değerinin iki katı olan 640 milyon Dolar ödedi. Luxury Life Türkiye'nin sitesinde yer alan haber şöyle:







Kibarlık yaptım anlamadı



Münih Eyalet Mahkemesi’nde açılan davada şahit olarak dinlenen Bernie Ecclestone, Gribkowsky’nin eşinin kurduğu vakıf hakkında İngiliz maliyesine asılsız bilgiler vermesinden ve bir inceleme başlatılmasından çekindiğini, bunun için BayernLB’nin eski yönetim kurulu başkanına 44 milyon dolarlık rüşvet verdiğini kabul etti. Ecclestone, Gerhard Gribkowsky’nin kendisine şantaj uygulamadığını ancak, BayernLB’deki görevini bırakıp serbest çalışmak istediğini sık sık hatırlattığını söyledi. “Gribkowsky’nin paraya ihtiyacı olduğu, bunun için saçma sapan işler yapabileceği kesindi. Ben de İngiliz maliyesine şikayette bulunmasını istemedim” diyen Ecclestone, önce İngiliz kibarlığı ile bir süre düşüneceğini söylediğini ama Gribkowsky’nin bunu “hayır” olarak algılamadığını vurguladı. Mahkeme savunmanın verdiği araştırma dilekçesi nedeniyle başka bir güne ertelendi.





Ecclestone da yargılanabilir



Alman savcılar, Gribkowsky’nin bu satış sırasında 50 milyon dolar rüşvet aldığını, danışmanlık ücreti adı altında resmi olarak kayıtlara geçen bu parayı Mauritius ve Virgin Adaları gibi yerlerdeki şirketlerine aktardığını iddia ediyor. Gribkowksy ayrıca, rüşvet almanın yanı sıra banka müşterilerin paralarından Ecclestone’a 41 milyon Dolar komisyon ödemekle suçlanıyor. Bu paraların, Ecclestone’un bazı şirketlerine geri dönecek şekilde kullanılan fonlara aktarıldığı belirtiliyor. Gerhard Gribkowsky suçlu bulunduğu takdirde 10 yıl hapisle cezalandırılacak. Bernie Ecclestone ise, Gribkowsky’den para aldığını henüz kabul etmedi. Ecclestone’un suçlu bulunması halinde, Alman mahkemesinde yargılanıp yargılanmayacağı, hakkında tutuklama kararı çıkartılıp çıkartılamayacağı henüz bilinmiyor.