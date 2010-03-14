Formula 1 özüne dönüyor

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Formula 1 geçmişine dönüyor

Birçok kural değişikliği nedeniyle hem F1 sevenlerin hem de pilotların heyecanla beklediği 2010'un ilk yarışının galibi Alonso oldu. Alonso'yu takım arkadaşı Massa izlerken 2008 sezonun şampiyonu Hamilton üçüncülüğün sahibi oldu. Efsane pilot Schumacher dört yıl aradan sonra ilk yarışından altıncılık elde edebildi. Schumacher'in eski günlerdeki gibi yarışıp yarışamayacağı merak konusuyken kendisinden başka dört pilotun daha şampiyonluğa aday olacağı kâğıt üzerinde kaçınılmaz.Üst sıralarda çekişmesiz bir yarış oldu. Öyle ki, arka tarafta Cosworh motorlu takımların çekişmesi ön taraftan daha keyifliydi; Virgin ve Williams; Lotus pilotlarıyla sıkça mücadele etti. Henüz yarışın ilk turlarında HRT'den Chandhok ve Virgin pilotu Di Grasi yarış dışı kaldı. Takımların öteki pilotları da bitiş çizgisini göremedi ve ilk haftasonunda edinilen izlenime göre üç takım arasında en sağlam olan Lotus'tu.Ön tarafta Vettel, birinciliğe giderken egzoz problemi yaşadı ve arkasındaki Ferrari pilotlarıyla Hamilton'a geçildi. Ferrari'de de işler pek iyi gitmedi. Massa basın toplantısında 30 tura yakın benzini tasarrufu yapmak için tam gaz gidemediğini belirtti.Bu sezon F1 birçok yönden geçmişe dönüyor. 90 ortasına kadar süregelen yarış sırasında yakıt ikmali yapılmaması, 24 araçla yarışılması, Renault'nun seksenlerdeki gibi sarı-siyah araçlarla yarışması, teker genişliklerinin küçültülmesi; Cosworth, Lotus gibi klasikleşmiş markaların F1'e dönmeleri gibi birçok eski tadı bulmak mümkün...Bu seneki en zor soruysa şampiyonun kim olacağını... Ferrari ve Mclaren geçen seneki kötü performansını unutmaya kararlı gözüküyor. İki takım da dünya şampiyonu olmuş pilotları bünyesine kattı ve geçen seneki mekanik ve teknik sorunların büyük bölümünü çözdü. Geçen sezonun takımlar klasmanındaki şampiyonu Brawn GP'nin devamı Mercedes GP ise hem Ross Brawn'ın dehasıyla hem de tarihin en iyi pilotu Schumacher'in bünyesinde bulunmasıyla güçlü bir takım. Red Bull gelişimini sürdürüyor ve görünen o ki Vettel geçen sezona göre daha deneyimli bir şekilde yarışacak. Ancak unutulmaması gereken takım Force India! Force India'dan 2010 için büyük şeyler beklemek yanlış; ancak Sutil'i üst sıralarda görebiliriz. Eğer iki yıldır süren çıkışlarını devam ettirirlerse ileride takımlar şampiyonluğunu elde etmeleri kaçınılmaz.Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)