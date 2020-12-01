Formula 1'in şampiyonu Lewis Hamilton, Koronavirüs'e yakalandı

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Formula 1'in dünya şampiyonu Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton'ın Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı. Hamilton'ın bu hafta sonu Bahreyn'de yapılacak Sakhir Grand Prix'ye katılamayacağı açıklandı.

Mercedes, Hamilton'ın hafif semptomlar gösterdiğini ve başka bir problem yaşamadığını ifade etti.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Britanyalı pilotun Bahreyn'in Koronavirüs düzenlemeleri kapsamında kendini izole ettiğini ifade etti.

Hamilton geçen hafta sonu Bahreyn Grand Prix'ye katılmış ve yarışı birinci bitirmişti. Romain Grosjean'ın otomobilini bariyerlere çarpmasının ardından yarışta kırmızı bayrak verilmiş ve pitte büyük bir kalabalık olmuştu. Pilotlar, Bahreyn'de bu sezon iki GP yapılacağı için bu haftayı da ülkede geçiriyorlardı.

Hamilton, geçen haftalarda İstanbul Park'ta gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'de birinci olarak 7. dünya şampiyonluğuna ulaşmış ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etmişti.