Formula 1'in Rusya ayağına seyirci alınacak

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Koronavirüs salgını nedeniyle belirsizliklerle dolu bir şekilde başlayan Formula 1 sezonunda seyircili olarak yapılacağı açıklanan ilk yarış Soçi'deki Rusya GP oldu.

2020 F1 sezonunun ilk 4 yarışı Koronavirüs'e karşı alınan önlemler sebebiyle seyircisiz gerçekleştirildi ve takımlar pistlere normalden daha az personel götürdü.

Ancak 27 Eylül'de Rusya'da yapılacak yarış için bilet satışı yapılıyor.

Motorsport'un aktardığına göre organizatörler normal kapasitenin yarısı kadar biletin satılmasını planlıyor. Yani yarışa yaklaşık 30 bin seyircinin alınması planlanıyor.

F1, sezona başlamadan önce Koronavirüs'e karşı sıkı önlemler alsa da şu ana kadar biri Racing Point pilotu Sergio Perez olmak üzere üç kişinin test sonuçları pozitif çıktı.