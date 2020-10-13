Formula 1'e dönmeye hazırlanan Fernando Alonso, RS20'yi kullandı

Önümüzdeki sezon Formula 1'e dönmeye hazırlanan 2 kez F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, Barcelona'da ilk kez takımı Renault'nun 2020 otomobili RS20'yi kullandı.

Alonso, testin yapıldığı Barcelona'daki pistte, "Bu yeni bir başlangıç gibi olacak. Otomobilin hızı, fren performansı, viraj hızı ve birçok şey beni şaşırtacak" dedi.

39 yaşındaki İspanyol pilot, 20 yıl önce bindiği ilk Formula 1 otomobili Benetton'u da Barcelona'da denemişti. Benetton takımı daha sonra Renault oldu.

En son 2018 sezonunda McLaren ile F1'de yarışan pilot, test turlarında birçok şey öğreneceğine inandığını söyledi.