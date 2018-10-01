Formula 1 dünyası Mercedes'in kararını konuşuyor

Rusya Grand Prix'sinde Valtteri Bottas'ın Lewis Hamilton'a yol vermesiyle başlayan tartışma giderek büyüyor.

Formula 1'de Soçi şehrinde haftasonu yapılan Rusya Grand Prix'sinde Mercedes yönetiminin "geçiş" kararı yarışa damga vurdu. Yarışın 25. turunda Mercedes'in ikinci pilotu Valtteri Bottas, takım yetkililerinden gelen uyarıyla şampiyonluk yarışında olan takım arkadaşı Lewis Hamilton'a yol vererek öne geçmesine izin verdi.

Konu hakkında konuşan Mercedes F1 patronu Toto Wolff, "Sezon sonunda aptal olmaktansa şu anda kötü adam olmayı kabul ediyorum" diyerek verilen kararı savundu. Wolff, Hamilton'ın Ferrari pilotu Sebastian Vettel'den 50 puan önde olmasına rağmen şansları varken bunu kullanmak istediklerinin altını çizdi.

Hamilton ise "Takım patronlarının sezon sonlarında daha dikkatli olması doğal. Son yarışlarda motor hatası olabilir, lastik patlayabilir ve kaybedebiliriz. Daha sonra bizi takım gibi mücadele etmemekle eleştireceklerdi" derken, Bottas, "Yarışı kazanacak durumdaydım ama takım Lewis'in kazanmasını istedi. Olan şey bu. O şampiyonluk için mücadele ediyor ben etmiyorum. Ben bir yarışçıyım ve kazanmak istiyorum. Dolayısıyla bu olay acı verici ama takımım için yaptım" diyerek sitemkar açıklamalarda bulundu.

Vettel ise konuya daha yapıcı yaklaşarak "Takım halinde karar verdikleri şey tamamen mantıklı. Yarışı köreltse de mantıklı" dedi.