Formula 1'de şampiyonluk yarışında pole pozisyonu Verstappen'in!

Formula 1'de 2021 sezonunun dünya şampiyonunu belirleyecek Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.
Formula 1'de 2021 sezonunun 22. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Birleşlik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Red Bull’dan Verstappen ilk sırayı alırken, Mercedes’ten Lewis Hamilton ikinci, McLaren'den Lando Norris ise üçüncü oldu.
Yarışa Red Bull pilotları yumuşak hamurlu, Mercedes pilotları ise orta hamurlu lastiklerle başlayacak.
58 tur üzerinden koşulacak yarış, F1'de sezonun şampiyonunu belirleyecek.
Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak.
Abu Dabi Grand Prix'si 12 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.