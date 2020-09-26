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Spor

Formula 1, bu hafta en ciddi Koronavirüs vaka artışını bildirdi

26 Eylül 2020 12:50

T24 Dış Haberler

Formula 1, bu hafta yapılan testlerde şu ana kadar rastladıkları en fazla yeni tip Koronavirüs vakasına denk geldiklerini bildirdi.

FIA, 18 ile 24 Eylül arasında yapılan 3 bin 256 testte 7 vakaya rastladıklarını bildirdi. Dün yapılan antrenman turlarıyla başlayan Soçi'deki Rusya Grand Prix'si, bu sezon seyircili olarak gerçekleştirilen ilk F1 organizasyonu olacak.

F1'in Koronavirüs yönetmeliği kapsamında her beş günde bir pilotlara, takım personeline ve gazetecilere test yapılıyor. Organizasyona katılan herkesten teması olabildiğince azaltmaları isteniyor.

Sezonun ilk 9 yarışında toplamda 44 bin test yapıldı. Şu ana kadar hiçbir haftada 2'den fazla vakaya rastlanmamıştı.

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