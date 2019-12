Formula 1 bilet fiyatları düştü

T24

Formula 1 organizatörleri, usta pilotların Türkiye'de ilk kez gaza bastığı 2005 yılından bu yana neredeyse yarı yarıya düşen seyirci sayısını yeniden artırabilmek için bilet fiyatlarında indirime gitti. Zaman'ın haberine göre, dünyaca ünlü F 1 pilotlarının yarıştığı Kurtköy'deki İstanbul Park pisti, ilk yılında 185 bin izleyici toplamıştı. Bilet fiyatlarının yüksekliği, seyirci sayısını her geçen yıl düşürdü. F 1'in geçtiğimiz yıl yapılan Türkiye ayağını ise yaklaşık 65 bin kişi izledi. F 1 yetkilileri, seyirci sayısındaki büyük düşüşün önüne geçmek için bilet fiyatlarında 3 yıldır indirime gidiyor.Yarışların ilk kez düzenlendiği 2005'te 70 Euro'dan satılan açık alan biletleri, bu yıl 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek yarışlar için normal dönemlerde 70 TL'den satılırken indirimli dönemlerde bu fiyat 40 TL'ye kadar düştü. F 1 İstanbul Park Genel Müdürü Bülent Özerdim, fiyatlarda yaptıkları indirimle F 1 yarışlarını daha çok kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek bu sayede azalan seyirci sayısını da tekrar artırmayı amaçladıklarını söyledi. 2005 yarışlarında Super Gold bileti için 350 Euro'luk bir tutar ödenirken bu rakam daha sonraki yıllarda 500 TL'ye kadar düştü. Bu yılki yarışlarda da indirime giden yetkililer bu rakamı 400 TL'den satışa sunarken erken rezervasyon yapanlara ise 100 TL daha indirim yaparak 300 TL'den sattı. Açık alan bilet fiyatlarını ise normal dönemde 70 TL'den satan İstanbul Park yetkilileri indirimli dönemlerde ise bu rakamı 40 TL'ye kadar düşürdü. Çocuk biletini ise 20 TL'den satılıyor. İstanbul Park Genel Müdürü Bülent Özerdim, bilet fiyatlarının 2005'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu belirterek, indirimli tarife döneminde geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 25 daha fazla bilet sattıklarını söyledi. Özerdim, "Formula 1 dünyanın her yerinde pahalı bir spor olarak düzenleniyor. Biz ülkemizde bunu daha çok tabana yaymak ve F1'in daha geniş kitlelere hitap edebilmesi amacıyla birkaç senedir bilet fiyatlarında indirim çalışması yapıyorduk. Geçen sene sonlandırabildik. Ve bu sene her kategorideki bilet fiyatlarını aşağı çektik." dedi. Özerdim, özellikle F1'i hiç seyretmeyenlere ulaşmayı amaçladıklaranı belirtti. Bilet fiyatlarındaki indirimin yurtdışı satışları da cazip hale getirdiğini belirten Özerdim, Türkiye'deki fiyatların Avrupa'daki birçok yarışın biletlerinin yarı fiyatına geldiğini belirterek "Dolayısıyla bu sene yurtdışından yoğun talep oldu. Avrupa'da bir yarışı izlemeye gitseniz 300- 400 Euro vermek zorundasınız. Bu da 800 liraya geliyor. Bizim en pahalı biletimiz ise 400-550 TL. Bu sene yurtdışından 20 bin civarında bir seyirci bekliyoruz. Şu anki satışlar geçen senenin üzerinde." dedi.F 1 yarışlarının bu yılki Türkiye ayağının renkli geçeceği konuşuluyor. Bunun sebebi de Türkiye yarışlarında ilk defa dört dünya şampiyonunun aynı anda yarışacak olması. Janson Buton, Michael Schumacher, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso aynı anda İstanbul Park pistinde yarışacak.