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Koronavirüs

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si de ertelendi

Bakü sokaklarında yapılan 'grand prix' hafta sonu normal şartlarda 7 Haziran'da başlayacaktı

23 Mart 2020 13:58

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FIA, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Azerbaycan Grand Prix'sinin de ertlendiğini duyurdu. Daha önce şampiyonanın ilk iki turu Avustralya ve Monaco 'Grand prix'leri dahil 8 yarış dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenmişti.

Her sene bir pistte değil, Bakü sokaklarında yapılan 'grand prix' normal şartlarda 7 Haziran'da başlayacaktı.

Yarışın organizatörleri yeni bir tarih belirlemek için FIA ile yakından çalışacaklarını ifade etti.

Şu anda F1 takviminde bulunan ve ertelenmeyen ilk yarış olarak 14 Haziran'daki Kanada 'Grand prix'si gözüküyor.

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