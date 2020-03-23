Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si de ertelendi

T24 Dış haberler

FIA, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Azerbaycan Grand Prix'sinin de ertlendiğini duyurdu. Daha önce şampiyonanın ilk iki turu Avustralya ve Monaco 'Grand prix'leri dahil 8 yarış dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenmişti.

Her sene bir pistte değil, Bakü sokaklarında yapılan 'grand prix' normal şartlarda 7 Haziran'da başlayacaktı.

Yarışın organizatörleri yeni bir tarih belirlemek için FIA ile yakından çalışacaklarını ifade etti.

Şu anda F1 takviminde bulunan ve ertelenmeyen ilk yarış olarak 14 Haziran'daki Kanada 'Grand prix'si gözüküyor.