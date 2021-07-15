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Spor

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı

15 Temmuz 2021 18:02

Formula 1, merakla beklenen lansman törenini gerçekleştirdi ve 2022 yılında kullanılacak olan yeni nesil Formula 1 araçlarının ilk gerçek görüntülerini yayınladı.

Formula 1'in teknik departmanı tarafından özel olarak tasarlanan lansman aracı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si öncesinde perşembe günü Silverstone'da görücüye çıktı.

Motorsport'un haberine göre; yeni nesil araç, mevcut araçlara kıyasla çok daha farklı bir görüntüye sahip. Aracın ön kanadı, burun kısmı, sidepod ve arka kanat kısmı değişti. Tekerleklerin üzerinde artık kapakların yer aldığı görülüyor.

Yeni tasarımın temel amacı, sürücülerin birbirleriyle daha iyi mücadele edebilmesi ve geçişlerin artması.

Silverstone'da tanıtılan lansman aracı, 2019 yılında bu konseptlere geçileceğinin açıklandığı zaman gösterilen rüzgar tüneli modeline oldukça benziyor.

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