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Formayla poz veren Justin Bieber: Şampiyon Galatasaray!

Geçen yıl da Snoop Dogg, sarı-kırmızılı formayla poz vermişti

22 Eylül 2016 12:36

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber,  Galatasaray formasıyla poz verdi.22 yaşındaki şarkıcı, verdiği bu pozun ardından "Şampiyon Galatasaray" diye bağırdı ve formayı sallayarak yerinde zıpladı.  

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan Justin Bieber, müzik kariyerine Youtube'la başladı. Kanada doğumlu şarkıcı, 2008 yılında video paylaşım sitesi Youtube'a koyduğu videoların Scooter Braun tarafından keşfedilmesiyle ünlendi.

Bieber, henüz genç yaşına rağmen "Yılın Sanatçısı", "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı", "Yılın Pop/Rock Albümü", "En İyi Yeni Sanatçı", "Yılın Erkek Sanatçısı" gibi pek çok ödüle layık görüldü. Geçen yıl da ünlü rapçi Snoop Dogg, sarı-kırmızılı formayla poz vermişti. 

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