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Spor

FORLAN'IN TERCİHİ İNGİLTERE ANKARA (A.A)

23 Haziran 2011 14:18

-FORLAN'IN TERCİHİ İNGİLTERE ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo, Uruguaylı futbolcu Diego Forlan'ın gelecek sezon Premier League'de mücadele etmek istediğini söyledi. Sky Sports, Cerezo'nun açıklamalarına dayandırarak verdiği haberde, 32 yaşındaki golcü futbolcunun gelecek sezon için ilk tercihini büyük ihtimalle İngiltere'den yana kullanacağını yazdı. Futbolcunun gelecek yıl büyük ihtimalle Premier League'de forma giyeceğini yazan Sky Sports, Cerezo'nun, ''Diego kendi geleceğine karar verecek. Ancak ilk tercihi İngiltere gibi görünüyor'' şeklindeki açıklamasına yer verdi.

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