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Spor

FORLAN SCHUSTER'E İSTANBUL'U SORDU MADRİD (A.A)

14 Mayıs 2011 15:40

-FORLAN SCHUSTER'E İSTANBUL'U SORDU MADRİD (A.A) - 14.05.2011 - Transfer sezonunda adı Beşiktaş ile anılan Atletico Madrid'in Uruguaylı yıldız futbolcusu Diego Forlan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bernd Schuster'den İstanbul hakkında bilgi aldı. Geçtiğimiz perşembe günü bir golf sahasında karşılaşan Forlan ve Schuster'in İstanbul hakkındaki konuşmaları televizyon kameralarına yansıdı. İspanyol televizyonu "Cuatro" da yayınlanan görüntülerde Forlan, İstanbul hakkında Schuster'e sorular yöneltirken, Alman teknik adam, kent için "Çok iyi. Deli bir şehir, ama çok büyük" dedi.  Forlan da konuşma sırasında İstanbul için "Çok trafik var değil mi? Uzun zamandır öyle gördüm" derken, Schuster de "Arabayla hiçbir yere gidemezsin. Delirirsin. Ama gerçekten çok güzel bir şehir" yanıtını verdi. Schuster ve Forlan arasındaki İstanbul konuşması, Uruguaylı futbolcunun Beşiktaş'a gideceği iddialarını daha da güçlendirdi. 

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