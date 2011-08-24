-Forlan İnter'e transfer olabilir MADRİD (A.A) - 24.08.2011 - İspanyol basını, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda deplasmanda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla karşılaşacak Atletico Madrid'de maç kadrosunda olmasına rağmen takımla Portekiz'e gitmeyen Uruguaylı Diego Forlan'ın, İtalya'nın İnter takımına transferinin "an meselesi" olduğunu iddia etti. Forlan'ın bu sabah, Atletico Madrid teknik direktörü Gregorio Manzano ile konuştuğu ve takımla birlikte Portekiz'e gitmemek için izin alıp, Madrid'de kaldığı bildirildi. Atletico Madrid Kulübü de internetteki resmi twitter hesabından mesaj atarak, "Forlan, başka bir takıma transferi olasılığıyla ilgili görüşme yaptığından, bu sabah Manzano'dan Guimaraes'e gitmemek için izin istedi. Manzano, onun Madrid'de kalmasına izin verdi, çünkü Atletico önemli bir maça çıkıyor ve yüzde 100 kapasitede oyunculara ihtiyacı var" diye yazdı. İspanyol basını, Forlan'ın görüştüğü takımının İnter olduğunu ve çok kısa bir zamanda bu transferin resmileşeceğini ileri sürdü.