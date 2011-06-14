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FORLAN: ''ATLETICO MADRID'DE MUTLUYUM'' ANKARA (A.A)

14 Haziran 2011 13:17

-FORLAN: ''ATLETICO MADRID'DE MUTLUYUM'' ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'in Uruguaylı milli futbolcusu Diego Forlan, takımında mutlu olduğunu söyleyerek, hakkındaki transfer söylentilerine son verdi. Adı Tottenham, Juventus ve Beşiktaş ile anılan 32 yaşındaki futbolcu, kulübüyle halen mukavelesi bulunduğunu hatırlattı ve gelecek sezon başka bir takımın formasını giymek gibi bir niyeti bulunmadığını belirtti. Futbolcu, yaptığı sözleşme uyarınca 2013 yılına kadar Atletico Madrid'in oyuncusu olduğunu, bu tarihe kadar ayrılmak istemediğini ve takımının gelecek sezona dair planlarının kendisine çok çekici geldiğini kaydetti.

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