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Dünya

Foreign Policy: 2011'in kazananı Türkiye

ABD'deki dış politika dergilerinden Foreign Policy'de yayımlanan makalede, ''Türkiye'nin 2011 yılının kazananı olduğu'' belirtildi.

29 Aralık 2011 02:00

T24 - ABD'deki dış politika dergilerinden Foreign Policy'de yayımlanan makalede, ''Türkiye'nin 2011 yılının kazananı olduğu'' belirtildi.


Afganistan'ın eski maliye bakanı ve şu anda da Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunun üyesi ve Institute for State Effectiveness adlı kuruluşun başkanı olan Eşref Gani imzalı yazı, ''Türk Kavşağı'' başlığını taşıyor.
 

Yazısına, Türkiye'nin Avro Bölgesi krizinin dışında olduğu ve ekonomisini Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olmasından itibaren üçe katladığı ifadesiyle başlayan Gani, Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olmayı amaçladığını da hatırlattı.


Gani, Türkiye'nin başarısının ''köşe taşlarını'', ''hükümetin güçlü liderliği'', ''Avrupa liderlerinin aksine reformlara yönelik bağlılığı ve mevcut krizin yarattığı fırsatları yakalamaya odaklanma'' olarak sıraladı. 



''Erdoğan'ın kurduğu etkileyici ekip''


Gani, AKP hükümetinin bu kendine güveninin çoğunlukla ''etrafında zayıf takipçileri olan güçlü lider şeklindeki klasik sorunu Erdoğan'ın kurduğu etkileyici bir ekibe dayandığını'' belirtti.


Ekipteki bu önemli isimler arasında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in isimlerini sayan Gani, bu bakanların Türkiye'nin karşılaştığı zorluklara ortak bir bakış sergilediklerini ve hayata geçirilmeleri gereken politikaları da ortak bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade etti.


''Evdeki meşruiyetin Türkiye'nin aktif dış politikasının temelini oluşturduğunu'' belirten Gani, Türkiye'nin küresel sahnede önemini giderek artıran bir rol oynadığını kaydetti.


Gani, Türkiye'nin şu anda Afganistan'dan Arap Baharı ve Avrupa'ya, finansal krizden Filistin ve Somali'ye kadar uzanan birçok uluslararası konuda sesini belirgin hale getirdiğini yazdı.


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