Foreign Policy: Gül, BM Genel Sekreteri olmalı

T24 - İngiltere’nin düşünce örgütü Think-Tank, Chatham House’un 2010 yılı onur ödülünü Abdullah Gül’e vermeyi kararlaştırmasının ardından dün de Amerika’nın saygın siyaset dergisi Foreign Policy’de Gül’ün 2016’da Bam Ki Moon’un yerine BM Genel Sekreterliği için aday olması gerektiği belirtildi.

İslam Konferansı Örgütü’nün BM Büyükelçisi Mehmet Kalyoncu tarafından kaleme alınan makalede New York Times’ın Türkiye’nin son dönemdeki diplomatik açılımları ile Birleşmiş Milletler’de giderek artan konumu ile ilgili övgü dolu yazısı hatırlatılarak, “Davutoğlu tarafından başarıyla yürütülen Türk dış politikası Gül’ün BM Genel Sekreteri olması durumunda çok daha etkin bir şekilde uygulanabilir. Gül, hem daha önce Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış olması nedeniyle bu pozisyon için çok iyi bir aday” yorumu yapıldı. Gül’ün bu göreve gelmesi durumunda Türkiye’nin de hassas konularda çok daha ciddi ve duygusallıktan uzak kararlar alacağı vurgulandı.

Abdullah Gül, 9 Kasım’da Londra’ya giderek “uluslararası ilişkilerin gelişmesine en önemli katkıyı yapan devlet adamına” verilen ödülü alacak. Chatham House’dan yapılan açıklamada, “Abdullah Gül, Türkiye’de ve uluslararası düzeyde oynamış olduğu uzlaştırıcı ve arabulucu rolü nedeniyle önemli bir kişilik ve Türkiye’nin son yıllarda attığı olumlu adımların birçoğunun itici gücü olarak kabul edilmiştir” ifadesi yer aldı.





