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Dünya

Fordo'yu imha edecek bomba yok

İran'ı nükleer programından caydırmak için ABD, İsrail ve Batılı ülkeler bir yandan ekonomik...

12 Ocak 2012 02:00

T24 - İran'ı nükleer programından caydırmak için ABD, İsrail ve Batılı ülkeler bir yandan ekonomik ve siyasi baskı yaparken, diğer taraftan İranlı nükleer fizikçilere karşı esrarengiz suikastler gerçekleştiriliyor. Ancak yerin 90 metre altına inşa edilen Fordo nükleer tesisini, tünel delici bombalarla imha etmenin artık imkansız olduğu iddia edildi. 



İran'ın başkenti Tahran'da dün Natanz nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmesi bölümünde çalışan nükleer fizikçi Profesör Mustafa Ahmedi-Ruşen bombalı bir saldırıda öldürüldü.

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan bir habere göre, nükleer fizikçileri öldürerek, İran'ın nükleer programını engellemenin artık imkansız olduğunu belirten bir haber yayınladı.

Haberde, İran'ın Kum kenti yakınlarında kayalıkların altına inşa ettiği Fordo nükleer tesislerini olası bir hava saldırısıyla yok etmenin imkansız olduğu iddia edildi.


90 metre derinliğe inşa edildi

İran, uranyum zenginleştirmesine başladığı Fordo nükleer tesisini yerin 90 metre altına inşa etti. Tesisin inşa edildiği yerin üzeri ise kayalıkla kaplı. Şu anda ABD ordusunun elinde bulunan tünel delici bombalar ise ancak 10 metre kalınlığında bir betonu delme gücüne sahip.

ABD'nin 14 ton ağırlığındaki "Massive Ordnance Penetrator" adlı tünel delici bombası ise, sadece 60 metre derinlikte yer alan bir hedefi vurabilir. Uzmanlar bu bombanın bile Fordo'daki nükleer tesise ulaşması ya da yok etmesinin çok zor olduğunu belirtiyor.


Fordo'yu sadece B&! yok edebilir

ABD'nin olası bir saldısında Fordo nükleer tesisini yok etmesi için geriye bir şansı kalıyor. O da B61 atom bombası. ABD'nin bu aşamada nükleer bir tesisi yok etmek için "B61" tipi bir atom bombasını kullanmasına ise ihtimal verilmiyor.


Tek çare İran'ı ikna etmek

Uzmanlar, İran'ın nükleer programını bilimadamlarına karşı suikastlerle, Stuxnet benzeri bilgisayar virüsleri ya da tünel delici bombalarla önlemenin artık zor olduğunu düşünüyor. İran'ın ancak ikna edilerek nükleer programından vazgeçirilebileceği belirtiliyor.


 

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