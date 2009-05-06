T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ford, yeni Focus için kesenin ağzını açtı

ABD'li otomotiv şirketi Ford, yeni Focus modeli için 550 milyon dolar yatırım yapacak.

06 Mayıs 2009 03:00

ABD'li otomotiv şirketi Ford, yeni Focus modeli için 550 milyon dolar yatırım yapacak.

Ford, Michigan'da bir zamanlar Lincoln Navigator gibi arazi araçlarının üretildiği fabrikanın yeniden düzenlenerek, burada Ford'un yeni nesil Focus modelinin üretiminin yapılacağını açıkladı.

Fabrikada ayrıca Ford'un elektrikli Focus modelinin üretileceği, bu otomobilin 2011'de piyasaya çıkmasının beklendiği belirtilen açıklamada, fabrikada 3,200 kişiye iş olanağı yaratılacağı kaydedildi.

Elektrikli Focus'un yanı sıra başka üretim planları üzerinde de çalışan Ford, 2010 yılında Kuzey Amerika'da elektrikli ticari aracını satmak için Smith Electric ile işbirliği yapıyor. Şirket, yeni nesil hibrid aracı ile normal bir elektrik prizinden ya da şarj etme istasyonlarından kolayca şarj edilebilen Plug-in Hybrid (PHV) aracı 2012'de takdim etmeyi planlıyor.

Ford'un Amerika Başkanı Mark Fields yaptığı açıklamada, "Genellikle kamyon ya da arazi aracı üretimine yoğunlaşan bir şirketten, yüksek kalite, yakıt tasarruflu küçük araçlar, hibrid ve elektrikli araçların üretimini de kapsayan bir şirkete dönüşüyoruz" dedi.

ETİKETLER

otomobilotomotiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24