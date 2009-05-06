Ford, yeni Focus için kesenin ağzını açtı

ABD'li otomotiv şirketi Ford, yeni Focus modeli için 550 milyon dolar yatırım yapacak.



Ford, Michigan'da bir zamanlar Lincoln Navigator gibi arazi araçlarının üretildiği fabrikanın yeniden düzenlenerek, burada Ford'un yeni nesil Focus modelinin üretiminin yapılacağını açıkladı.



Fabrikada ayrıca Ford'un elektrikli Focus modelinin üretileceği, bu otomobilin 2011'de piyasaya çıkmasının beklendiği belirtilen açıklamada, fabrikada 3,200 kişiye iş olanağı yaratılacağı kaydedildi.



Elektrikli Focus'un yanı sıra başka üretim planları üzerinde de çalışan Ford, 2010 yılında Kuzey Amerika'da elektrikli ticari aracını satmak için Smith Electric ile işbirliği yapıyor. Şirket, yeni nesil hibrid aracı ile normal bir elektrik prizinden ya da şarj etme istasyonlarından kolayca şarj edilebilen Plug-in Hybrid (PHV) aracı 2012'de takdim etmeyi planlıyor.



Ford'un Amerika Başkanı Mark Fields yaptığı açıklamada, "Genellikle kamyon ya da arazi aracı üretimine yoğunlaşan bir şirketten, yüksek kalite, yakıt tasarruflu küçük araçlar, hibrid ve elektrikli araçların üretimini de kapsayan bir şirkete dönüşüyoruz" dedi.



