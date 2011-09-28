-Ford: Suriye'ye de müdahale etmemizi beklemeyin ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, Libya'ya müdahale ettikleri gibi Suriye'ye müdahale etmelerinin beklenmemesi gerektiğini söyledi. Ford, Suriye'deki gösterilerin büyük ölçüde barışçıl olduğunu belirtti. Ancak Beşşar Esad yönetimin olaylara müdahalesinin bu şekilde devam etmesi durumunda, silahlı bir isyan hareketinin başlayabileceğinini savunan Ford şunları söyledi: ''Muhalefet hareketi, henüz şiddete dönüşmüş değil. Ancak bazı protestocular ailelerini ve semtlerini korumak için silahlandılar. Güvenlik güçlerine ateş açıldı. Bu kesinlikle doğru. Muhalefete söylediğimiz şeylerden biri de, Libya'ya müdahale ettiğimiz gibi Suriye'ye de müdahale etmemizi beklememeleri. Muhalefet açısından asıl mesele, rejim içinden nasıl destek alacakları ve sorunu çözmek için dışarıya bakmamanın bir yolunu bulmak. Bu bir Suriye sorunu ve çözüm de Suriye'den gelmeli.''