Ford, Renault ve TOFAŞ üretime ara veriyor

Ford Türkiye’de üretime ara verdi

Otomotiv pazarlarındaki daralma ve siparişlerin azalması yüzünden OYAK Renault, bugün itibariyle üretimini durdururken, Ford'un 20 Aralık'ta, TOFAŞ ve Bosch'un 27 Aralık'ta üretime ara vereceği bildirildi. Otomotiv ihracatında önemli paya sahip Ford, OYAK Renault ve TOFAŞ'ta 12 Ocak, Bosch'ta ise 2 Ocak'ta işbaşı yapılacağı açıklandı."Megane II Sedan", "Symbol" ve "Clio III" üretip, bunun yüzde 80'inden fazlasını ihraç eden OYAK Renault, siparişlerdeki azalma yüzünden bugün üretimini durdurdu.Fabrikada çalışan toplam 5 bin 300 işçinin büyük bölümü, ücretlerinin yüzde 76'sının ödenmesi kaydıyla 12 Ocak'a kadar zorunlu izne çıkarılırken, bazı birimlerde 500 kadar çalışan görevlerini sürdürecek. OYAK Renault, saatte 60 otomobil üretiyordu.Hafif ticari araç segmentindeki Doblo'nun yanı sıra Peugeot ve Citroen markalarını bünyesinde barındıran Fransız PSA Grubu ve Fiat için "Mini Cargo" ile "Fiat Linea" otomobil üreten TOFAŞ'ta ise global pazarlardaki daralma nedeniyle üretime 27 Aralık 2008-12 Ocak 2009 tarihleri arasında ara verilecek.Fabrikada yaklaşık 7 bin işçinin çalıştığı, bu süreçte sınırlı sayıda çalışanın görevlerini sürdüreceği, zorunlu izne çıkarılanların ise ücretlerinin yüzde 76'sının ödeneceği öğrenildi.Daha önce günde bin 100 araç üretim rakamını yakalayan TOFAŞ'ın, kriz yüzünden günde 750 araca kadar düştüğü bildirildi.Dizel enjeksiyon sistemleri üreten Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş'de de 27 Aralık 2008-2 Ocak 2009 tarihleri arasında üretime ara verilecek.

Ford Otomotiv’den İMKB’ye yapılan açıklamada “Şirketimiz global piyasalardaki olumsuz gelişmeler nedeniyle yurtdışı ve yurtiçi pazarlarda görülen talep düşüşünü dikkate alarak, Kocaeli ve İnönü fabrikalarımızda 20 Aralık’tan 12 Ocak’a kadar araç üretimi yapılmamasını kararlaştırmıştır” denildi.



Mercedes-Benz'de yeni yıla kadar üretime ara verdi



Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası işçilerinin bağlı bulunduğu Türk Metal İş Sendikası Aksaray Şube Başkanı Zeki Yongül, fabrikada üretime 5 hafta ara verildiğini söyledi.

Yongül, fabrika işçilerinin 2 haftalık iznine 3 hafta daha eklenerek, izinlerin 5 haftaya çıkarıldığını, 160 işçinin de 6'şar maaş ikramiye teşviki ile işten ayrılacağını belirtti.



Tüm dünyada görülen finans krizi ve talep daralmasının otomotiv sektöründeki etkilerinin Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikasında da görüldüğünü ifade eden Yongül, bu süre içerisinde üretim konusunda mola kararı alındığını dile getirerek, şunları söyledi:

“2 haftalık izinlere 3 hafta daha ilave yapıldı. Yaşanan talep daralması üretimi etkileyince fabrika, işçileri mağdur etmeden teşvik primi uygulaması ile yani emeklisi gelmiş, askerliği gelmiş arkadaşlarımıza 6'şar maaş ikramiye verip işten ayrılmalarını gündeme getirdi. Fabrikada üretime 5 hafta ara verildi. 160 işçi teşvikle işten ayrılacak. Yıl sonu itibari ile de teşviklerini alıp fabrikadan ayrılacaklar. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda toplam bin 370 personel çalışıyor. 100 personel de İstanbul'daki otobüs fabrikasına gönderildi.”



2008 yılında 17 Bin 500 kamyon üretimi yapan fabrikanın yapılan planlamalar çerçevesinde 2009 yılında 9 bin kamyon üreteceğini kaydeden Yongül, fabrikanın yatırım planlamalarının yıllara yayıldığını yılda 25 bin kamyon üretmek için de ek yatırımların devam ettiğini belirtti.





