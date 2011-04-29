-FORD OTOSAN'DAN 143 MİLYON KAR İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Ford Otosan, 2011'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artışla 143 milyon lira net kar elde etti. İlk çeyrekte toplam satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırarak 79 bin 770 adede ulaşan şirketin ihracat gelirleri yüzde 46 artışla 1 milyar 296 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirket, artan iş hacmi nedeniyle de Kocaeli fabrikasında haziran ayında 3. vardiyayı başlatacak ve bu yıl bin kişiye daha istihdam sağlayacak. Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, şirketin 2011 ilk çeyrek sonuçları, yeni yatırım planları ve 2011 hedeflerinin açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, Ford Otosan'ın 9 yıldır pazar lideri olduğunu belirterek, iç ve dış pazar dinamiklerinin başarılı yönetimi, yeni ürünler ve yeni yatırımlarla güçlenen yapısıyla Ford Otosan'ın 2009'da 2,4 milyar dolar olan şirket değerinin geçen yıl yüzde 46 arttığını bildirdi. Otay, ilk çeyrek sonuçlarını değerlendirirken, ''2010 yılındaki başarılarımızı ve liderliğimizi 2011'in ilk çeyreğinde de sürdürdük. Yükseliş grafiğimize uygun sonuçlar aldık. Toplam otomotiv pazarında yüzde 14,6'lık pazar payıyla birinciliğimizi koruduk. Binek otomobil pazarında yüzde 9,8, hafif ticari araçta yüzde 18,5, orta ticari araçta yüzde 31,9, kamyonda ise yüzde 23,3 pazar payına sahip olduk. İlk çeyrekte 79 bin 770 adet olan toplam satışlarımızın yüzde 68'i yurt içinden oluştu. 2011 sonu hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 2011'de de 10. kez sektör lideri olmayı hedefliyoruz'' diye konuştu. Nuri Otay, yılın ilk çeyreğinde net gelirlerinin 2 milyar 230 milyon lira olduğunu, net karın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artışla 143 milyon liraya ulaştığını bildirdi. 2010'da 810 olan ar-ge mühendisi sayısının yıl içinde bine ulaşacağını ve Ford'un 3 büyük geliştirme merkezinden birinin Türkiye olacağını belirten Otay, bu yıl kapasite kullanımının yüzde 87 seviyesine çıktığını kaydetti. 2010'da en fazla temettü ödeyen otomotiv şirketi olan Ford Otosan'ın, 2004-2011 yılları arasında paydaşlarına 2,1 milyar dolar temettü ödediğini, son 5 yılda dolar bazında yıllık ortalama yüzde 14 temettü getirisi ile İMKB'de birinci firma olan Ford Otosan'ın nisan ayında ortaklarına ödediği 196 milyon dolar temettü miktarı ile öngörülebilir ve istikrarlı bir temettü politikası izlediğini gösterdiğini kaydeden Otay, 2005'ten bu yana en büyük 3 ihracatçıdan biri olan Ford Otosan'ın yeni pazarlara açıldığını söyledi. Otay, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46'lık değişimle ihracat gelirlerini 886 milyon liradan 1 milyar 296 milyon liraya yükselten Ford Otosan'ın, ABD, İngiltere, Almanya ve İtalya başta olmak üzere mevcut ülkelerde pazar payını artırırken, Brezilya ile başlayan Güney Amerika Ford Transit ihracatına bu yıl Arjantin ve Şili'yi de eklediğini bildirdi. 5 kıtada 70'den fazla ülkeye araç ihraç eden Ford Otosan'ın, 75'den fazla ülkeye de yedek parça ihracatı yaptığını anlatan Otay, son 6 ayda yeni teknolojilerle donatılan yeni modelleri Kuga Powershift, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, S-Max ve Galaxy ile tüm zamanlar içinde ''en güçlü'' gamına sahip olan Ford Otosan'ın, sektöre 17 yeni teknoloji, 8 motor seçeneği ve 6 yeni modelle damga vurduğunu söyledi. -BİN KİŞİYE DAHA İSTİHDAM YARATILACAK- Nuri Otay, Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikası'ndaki üretim adedinin de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 66 bin 877'ye yükseldiğini söyleyerek, şirketin, haziran ayında Kocaeli fabrikasında 3. vardiya sistemine geçeceğini ve yıl sonuna kadar bin yeni eleman istihdam etmeyi planladığını kaydetti. Otay, ''Kocaeli fabrikası, en son 2008 ortasında 3 vardiya çalışıyordu. Bu hem bizim hem otomotiv sanayi için güzel bir haber, müjde. 2011 yılında yüzde 13 artışla toplam personel sayısı da 9 bin 490 kişiye ulaşacak. İstihdamda 2008'deki rekor seviyeyi zorluyor olacağız'' diye konuştu. Nuri Otay, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda hem eğitim hem de sosyal hayatı geliştirme projeleri yürüten Ford Otosan'ın, faaliyet gösterdiği Kocaeli bölgesinde 10 yılda toplam 50 milyon liralık yatırım yaptığını da söyledi. -3. VARDİYANIN İSTİHDAM ALIMINA BAŞLADIK''- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Otay, yapacakları sabit kıymet yatırımının Ford dünyasının genelinde de önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, ihracatlarında ciddi bir artış olduğunu, bunun daha da artacağını düşündüklerini kaydetti. Bir soru üzerine, 3. vardiyanın istihdam alımına başladıklarını, planlarının en geç Haziran ayında 3. vardiyayı başlatmak olduğunu bildirdi. Rekabet Kurulu'nun soruşturmasına ilişkin bir soru üzerine de Otay, Kurul'un gerekçeli kararını henüz almamış almakla birlikte ilk çeyrek finansal hesaplama prensibinde dikkate aldıkları konunun indirimli seçenekten faydalanmak ve riskler için ayırdıkları rakamı buna koymak olduğunu söyledi.