-Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay vefat etti İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ford Otomotiv Sanayi AŞ'den yapılan açıklamada, ''Başardığı büyük projeler ile Koç Topluluğu'na ve Otomotiv Camiası'na unutulmayacak eserler bırakan Genel Müdürümüz Sayın Nuri Otay ani bir kalp krizi neticesi 6 Şubat akşamı vefat etmiştir. Otay ailesine başsağlığı ve sabır, merhuma Allah'tan rahmet dileriz'' denildi. Açıklamada, Otay'ın cenaze törenine ilişkin bilgilerin bilahare aktarılacağı bildirildi.