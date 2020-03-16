Ford Otosan Genel Müdürü: Alev topu gibiyiz, ticaret resmen duruyor

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada büyük belirsizliğin yaşandığı, ticaretin durma noktasına geldiği bir döneme girildiğini belirterek, “Türkiye'de adeta alev topu gibiyiz ve küresel etkilerden dolayı bir türlü soğuyamıyoruz” dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Emre Özpeynirci'ye konuşan Yenigün, “Yılbaşında kamyon projeksiyonu yapan firmaların kimisi ‘8 bin', kimisi ‘10 bin' dedi. Şu anda Avrupa'ya ihracat yapan firmalar için söylüyorum İtalya, İspanya, Fransa siparişleri iptal ediyor. Nasıl bir öngörüde bulunulabilir ki, buna nasıl hazırlıklı olunabilir ki? Bu sene gerçekten buna cevap vermek çok zor. Ama şu an öngörüsüzlük sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil, topyekûn alçalıyoruz. Herkes alçalırken bizim de alçalmamız çok da kötü bir şey değil” ifadesini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da ülkelerin bazılarının kapandığını, bazılarının ise sırayla kapanmaya başladığını belirten Haydar Yenigün, “Avrupa'da ekonomide duraklama var. En çok Almanya'ya güveniyorduk ama orada da tökezleme başladı. Geçen hafta Avrupa'da artık korona paniği de başladı ve olaylar çok hızlı gelişti. Bu ticaretin durması demek. İspanya benzer sinyaller veriyor, Almanya'da ölümler arttı. İngiltere'de dört vatandaş ölmüş. Bunların hepsi Avrupa'daki var olan ekonomik yavaşlamanın üzerine bir de korona problemini koydu. Bunların rakamlara, sonuçlara nasıl yansıyacağını öngöremiyoruz” diye konuştu.

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