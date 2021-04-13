Ford Otomotiv'deki 248 milyonluk yolsuzluk iddiaları ihbarla ortaya çıktı; şirket kayıtları değiştirildi!

Ford Otomotiv’de yaşanan 248 milyon liralık yolsuzluğun bir numaralı şüphelisi Süleyman Ercan Engin'in mallarına tedbir konulurken, Şahsuvaroğlu Otomotiv’e 190 milyon, Samsunlu Okutgen Otomotiv’e ise 48 milyon TL kazanç sağlayarak menfaat elde etmekle suçlanıyor.

Ford Otomotiv, 22 Şubat tarihinde borsaya yaptığı bildirimle, şirket içi yapılan denetimlerde bayi alacaklarından sorunlu ekip lideri ile bayi alacaklarını takip eden çalışanlarının, usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle iş sözleşmelerinin feshedildiğini ve 247,8 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığını duyurmuştu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, 4 yıl önce başladığı sanılan "yolsuzluk" iddiası bir ihbar sonucu ortaya çıktı.

İç denetim ekibi, şirketin 247.8 milyon lira zarara uğratıldığı bilgisini üst yönetime bildirdi. İddiaya göre Ford Otomotiv’de oluşan bu zarar iki firmaya kazanç olarak aktarıldı. Bu firmalardan biri Ford Otomotiv’in yedek parça bayisi Okutgen Otomotiv Limited Şti. 31 Aralık 2020 itibari ile bu şirkete sağlanan kazancın 48 milyon 152 bin 594 lira olduğu iddia ediliyor.



Haksız kazanç sağlandığı öne sürülen bir diğer şirket ise Şahsuvaroğlu Otomotiv. Dava dilekçesine göre bu şirkete 2017-2020 arası dönemde sağlanan haksız kazanç 190 milyon 466 bin 146 lira.

Ford Otomotiv’in savcılık başvurusu ve açtığı davaların özü "Şirket personelimiz, bazı bayilere haksız kazanç sağlayarak menfaat elde etti" iddiasına dayanıyor.



Şirket, 21 yıllık çalışanı Engin’in, görevi sayesinde ulaşabildiği şirket kayıtları ve elektronik sistemleri maniple ettiğini öne sürüyor.



Dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: "Davalı, limiti olmayan bayiye mal satışı yapılmasına neden oldu. Hileli işlemlerle bay limitlerini yükseltti. Bu sayede diğer birimleri yanıltarak araç veya parça satışı yapıldı. Davalı, kimi zaman da bayi borcunu gizledi. Bazı bayilerin şirkete yatırdıkları avans paraları ile ilişkisi içinde olduğu bayilerin borcunu ödenmiş gibi gösterdi.



Örneğin, bankadaki limiti 1 milyon lira olan Okutgen’in limitini 30 milyon olarak kayda girdi. Borcu görünmez hale getirilen bir diğer şirket ise Şahsuvaroğlu Otomotiv... Bu şirketin 2017’de 21 milyon 643 bin 462, 2018’de 45 milyon 531 bin 293, 2019’da 81 milyon 27 bin 428 TL, 2020’de ise 38 milyon 611 bin 406 liralık borcu ödenmiş gibi gösterildi."

Suçlanan isim konuştu: Kayıtlarda oynamam imkânsız

Hakkında bir dizi dava açılan Süleyman Ercan Engin, suçlamaları kabul etmeyerek, "Biz yılda 12 denetim geçiriyoruz. Benim böyle bir şeyi yapmam mümkün değil. Benim üstümde bir sürü müdür ve yönetici var. Kayıtlarla oynamam imkânsız. Ben yapsam, bunu başkası görür. Yine faturaları değil ben, genel müdür bile değiştiremez. Limit üzeri satış yaptırmakla suçlanıyorum.



Ancak bunu bizden üst yönetim istedi. Tüm hesaplarıma gayrimenkullerime tedbir konuldu. Tutuklanmamı talep etmişler ancak savcı yurtdışı yasağı koydu. Söylendiği gibi 85 milyonluk gayrimenkulüm yok. Bana ait 8 gayrimenkul var. Değeri 15-16 milyon TL" dedi.

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