Ford, Mazda’daki hisselerini satmayı planlıyor

Japonya’da yayın yapan NHK’nın haberine göre, Mazda firmasının yüzde 33,4’üne sahip olan Ford, bunun yüzde 20’sini satmayı planlıyor. Bu çerçevede bazı Japon firmaları ile görüşmelerde bulunuyor.



Mazda firmasının bu hisse senetlerini alabileceğinin belirtildiği haberde Ford’un piyasa değeri 4,1 milyar dolar olan Mazda’daki hisse senedi değerinin yaklaşık 1,36 milyar dolar olduğu kaydedildi.



Mazda firmasından yapılan açıklamada, Ford hisse senetlerinin satışı konusunda bir kararın bulunmadığı bu karşın satışın ihtimal dahilinde olduğu bildirildi

