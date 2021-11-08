Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi

Ford, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki fabrikasında yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle üretime ara verdi. Otomotiv devi 6-17 Kasım tarihleri arasında üretim yapmayacak.



Gölcük'te üretim yapan Ford, yarı iletken tedarikinde sıkıntı yaşadığı gerekçesiyle araç üretimini 6-17 Kasım tarihleri arasında durdurdu. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarındaki üretimin ise devam edeceği öğrenildi.

KAP'a açıklama yapıldı

Konuya ilişkin Ford'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "14 Nisan 2021 ve 11 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda ve son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan faaliyet raporumuzda da belirtildiği üzere, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara bağlı olarak dünya çapında otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri yaşanmaktadır. Ana ortaklarımızdan Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte, gelinen aşamada Gölcük Fabrikamızda 6 - 17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Üretim ve satışlarda düşüş bekleniyor

Üretime ara verilmesine bağlı olarak şirket, 2021 yılına ilişkin toplam üretim ve satışlarda (ağırlıklı olarak ihracat adetlerinden olmak üzere) yaklaşık 18 bin adet düşüş öngörüyor.