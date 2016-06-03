Forbes servetini kendisi yaratan en zengin kadınların listesini yayımladı

ABD’nin prestijli iş ve para dergisi Forbes, kendi servetlerini kendileri yapan ABD’nin en zengin kadınlarını kapağına taşıdı.

Derginin 60 kişilik listesinde yatırımcılar ve yöneticilerin yanı sıra ABD’li şarkıcılar Beyonce ve Taylor Swift, ABD’li reality show programcısı Oprah Winfrey gibi ünlüler de yer aldı.

Kapakta ise Sara Blakely, Diana Hendricks, Sophia Amoruso, Kathy Ireland, Meg Whiteman, Toni Ko, Katrina Lake, Dorothy Herman, Liz Elting birlikte poz verdi.

Forbes’in aktardığına göre, 4.9 milyar dolarlık servetiyle kapakta kendine yer bulan Diane Hendricks 1982’de kocasıyla girdiği çatı işinde 10 yılda milyar dolar kazandı. İşkadını Sophia Amoruso ise Nasty Gal adlı perakende firmasının sahibi olarak 280 milyon dolarlık bir servete sahip. Yıllarca yaptığı modelliği, kendi markasını yaratarak taçlandıran Kathy Ireland da 360 milyonluk servetiyle Forbes’in kendi servetini kendisi yapan en zengin kadınlar listesine girmeye hak kazandı. Forbes muhabiri Clare O’Connor, “Bu dokuz kadının toplam varlıklarının değeri ise 9.7 milyar dolar ediyor” dedi.