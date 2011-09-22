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Dünya

Forbes, en zengin 400 Amerikalının listesini yayınlandı NEW YORK (A.A)

22 Eylül 2011 02:08

-Forbes, en zengin 400 Amerikalının listesini yayınlandı NEW YORK (A.A) - 21.09.2011 - Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi en zengin 400 Amerikalının yer aldığı listesini yayınladı.  Derginin internet sitesinde yayınlanan listenin başında yine, 59 milyar dolarlık servetiyle Microsoft'un kurucusu Bill Gates yer aldı. Gates, 1994 yılından bu yana listede başı çekiyor.  Listede ilk 20'ye girenlerden, 2. sıradaki yatırımcı Warren Buffett haricinde hepsinin, geçen yıl servetlerini arttırdıkları gözlenirken, 81 yaşındaki Amerikalı yatırımcı George Soros da 22 milyar dolarlık servetiyle listeye 7. sıradan girdi.  Forbes'un en zengin Amerikalılar listesinin ilk 10'u ve servetleri şöyle sıralanıyor;  1- Bill Gates (59 milyar dolar) 2- Warren Buffet (39 milyar dolar) 3- Larry Ellison (33 milyar dolar) 4- Charles Koch (25 milyar dolar) 5- David Koch (25 milyar dolar) 6- Christy Walton (24,5 milyar dolar) 7- George Soros (22 milyar dolar) 8- Sheldon Adelson (21,5 milyar dolar) 9- Jim Walton (21,1 milyar dolar) 10- Alice Walton (20,9 milyar dolar) 

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