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Forbes, dünyanın en güçlü 100 iş kadınını açıkladı; listede Türkiye'den tek kişi var

Listenin ilk sırasında Almanya Başbakanı Merkel var

03 Kasım 2017 13:35

Dünyanın önde gelen iş dünyası yayınlarından Forbes, "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını Listesi"ni açıkladı. Türkiye'den listeye giren tek isim Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı oldu. Sabancı listede 12 sıra yükselerek 58. sırada yer aldı.

Hürriyet'te yer alan ahbere göre dergi, Güler Sabancı'yı tanıttığı yazısında Topluluğu yöneten ilk kadın olduğunu belirterek; aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Başkanı ve Türkiye'nin en büyük özel vakfının başkanı olduğunu vurguladı.

Forbes tarafından 14. kez açıklanan listedeki sıralama finansal güç (şirket değeri, karlılık), medya görünürlüğü, iş hayatından sivil topluma politikadan teknolojiye her alanda yaratılan etkiye göre yapılıyor.

İlk sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yer aldığı listede, İngiltere Başbakanı Theresa May ikinci, IMF Başkanı Christine Lagarde sekizinci, Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet 16., Hillary Clinton ise 65. sırada yer aldı.  

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