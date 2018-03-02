Forbes açıkladı; işte Türkiye'deki en zengin 100 kişi

Forbes dergisi Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı. Türkiye’nin en zengin ilk 10 isimlerinde ilk sırayı 4.8 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker aldı.

1984 doğumlu İpek Kıraç ve 1982 doğumlu Erden Timur listede en genç zenginler olarak yer aldı.

Erman Ilıcak servetini yüzde 100 artırdı

Murat Ülker’in 2017 yılına göre servetindeki 1.1 milyar dolarlık artış dikkat çekti. İkinci sırada bulunan Erman Ilıcak ise son iki yılda servetini iki katına çıkardı. Ilıcak’ın 2016 yılında 2 milyar doları varken şu an dört milyar doları bulunuyor.